Открытие горнолыжного сезона в Челябинской области откладывается

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» в Миассе, который планировал первым в Челябинской области принять гостей, вынужден перенести открытие горнолыжного сезона из-за теплой погоды.

«Для образования снега мы используем снегогенераторы. В связи с высокими плюсовыми температурами мы вынуждены перенести открытие горнолыжного сезона - сейчас слишком тепло, для генерирования снега», - пояснил руководитель технической службы курорта Дмитрий Просвирин.

По его словам, при наступлении оптимальных минусовых температур понадобится всего несколько дней на подготовку качественной трассы.

Дату открытия ГЛК «Солнечная долина» южноуральцам сообщат дополнительно.

По данным Челябинского Гидрометцентра, всю текущую неделю и в следующий понедельник в Челябинской области ожидаются плюсовые температуры воздуха в дневные часы. Ночью столбик термометра будет опускаться ниже нулевой отметки (лишь в выходные по ночам будет до плюс двух градусов). Лишь во вторник, 15 ноября, по среднесрочным прогнозам, днем в Челябинске будет минус шесть градусов, ночью – до минус 11 градусов.

Напомним, горнолыжный курорт «Солнечная долина» был готов был принять первых гостей уже в предстоящую пятницу, 11 ноября, а 12 ноября планировался праздник в честь «нового, яркого и сНежного сезона».

В следующий понедельник, 14 ноября, намечал начать работу учебный комплекс центра активного отдыха «Евразия» в Кусинском районе. Еще через неделю откроют трассы для катания комплексы «Егоза» (Кыштым) и «Райдер» (Миасс).