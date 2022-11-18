Горнолыжный сезон в Челябинской области стартует 19 ноября

В субботу, 19 ноября, в Челябинской области стартует горнолыжный сезон. И первыми свои трассы откроют для гостей горнолыжный курорт «Солнечная долина» (Миасс) и Центр активного отдыха «Евразия» (Куса).

В «Солнечной долине» гостей готовы будут принять уже с девяти часов утра. До 21 часа будет работать вторая и учебная трассы. «В честь открытия для вас будет работать ди-джей, детские аниматоры, праздник начнется в 11 часов. Вечером вечеринка в караоке-баре Jackfrost», - сообщили на странице курорта

В горнолыжном центре «Евразия» первые посетители курорта смогут открыть сезон катания на учебном склоне уже в 10 утра. В честь неофициального открытия сезона утверждены специальные тарифы на услуги, отметили в Центре.

На горнолыжном курорте «Завьялиха» (Трехгорный) открытие сезона запланировано на 26 ноября. В новом сезоне будет действовать единый ски-пасс для «Солнечной долины» и «Завьялихи». Между локациями запустят туристический шаттл.

На трассах горнолыжного комплекса «Егоза» (Кыштым) с понедельника активно идет оснежение. «Дата запуска подъёмников пока не известна. Но прогноз оптимистичный», - заверяют на курорте. В первую очередь планируют открыть Малый комплекс. Сначала подъёмник вдоль нижней части трассы «Спортивная», чуть позже - нижний, вдоль выката.

Горнолыжный центр «Райдер» (Миасс) пока не сообщает о дате открытия нового сезона.

сообщили, что запустят трассы не ранее 21 ноября, все будет зависеть от погоды.

В новом сезоне горнолыжные центры Южного Урала подготовили новинки для своих гостей.

Напомним, горнолыжный курорт «Солнечная долина» был готов был принять первых гостей уже 11 ноября, а 12 ноября намечался праздник в честь «нового, яркого и сНежного сезона». Но из-за теплой погоды открытие пришлось отложить. «Евразия» планировала открытие на 14 ноября, а комплексы «Егоза» и «Райдер» – с 21 ноября.