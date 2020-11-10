«Открытое сердце» подготовит пять команд педагогов Челябинска к инклюзивному образованию

Челябинская общественная организация помощи детям «Открытое сердце» в течение полугода проведёт обучение пяти педагогических команд в рамках проекта «К инклюзии вместе» по внедрению образовательной технологии «ресурсный класс».

Педагогические коллективы, включая руководство школы, психологов, логопедов, социальных педагогов уже сейчас проходят повышение квалификации в Московском институте психоанализа по построению модели школьной инклюзии, по программе «Включи меня». Будущие учителя ресурсных классов также получат дополнительные знания по программе «Прикладной анализ поведения» и научатся составлять индивидуальные адаптированные программы.

Также учителя пройдут стажировку в действующем проекте инклюзивного образования по модели «Ресурсный класс» на базе школы № 109 и встретятся с лучшими экспертами России по вопросам инклюзивного образования. Президент «Центра проблем аутизма» Екатерина Мень и руководитель Федерального ресурсного центра по развитию

системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями Андрей Царёв посетят Челябинск и поделятся профессиональным опытом.

В рамках проекта будут подготовлены и 20 тьюторов – студентов Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, которым предстоит непосредственно работать с детьми. В течение полугода их ждут 20 тренингов и мастер-классов.

Особую подготовку пройдут родители особых детей, которые мечтают об инклюзивном образовании для своего ребёнка. Для них предусмотрено 100 часов консультаций и 12 образовательных мероприятий по подготовке к школе. Многие из них также проходят обучения по программе запуска ресурсных классов «Включи меня».

«Безумно вам благодарна за эту возможность, – поделилась впечатлениями от первых дней курса мама ребёнка с РАС из посёлка Новосинеглазово Наталья Сорокина. – Слушаю лекции президента «Центра проблем аутизма» Екатерины Мень и слезы на глазах. От нас требуется просто выйти за рамки, познавать и развиваться дальше. У педиатров, неврологов, психотерапевтов, с которыми мне пришлось сталкиваться, все идёт путем 80-х годов. Благодаря вам, мы будем двигаться только вперёд».

По итогам прохождения курсов участникам будут выданы свидетельства о повышении квалификации. По завершении проекта пять команд образовательных учреждений при методической поддержке экспертов получат пакет нормативно-правовых документов для внедрения образовательной технологии «ресурсный класс» для обучения детей с нарушениями интеллекта. Таким образом, уже в следующем учебном году в Челябинске могут появиться новые инклюзивные классы.

«Как организация родителей детей-инвалидов мы делаем все возможное для того, чтобы лучшие образовательные технологии пришли в Челябинскую область и изменили к лучшему качество жизни особых детей и их семей. Чтобы эта история носила системный характер, нам очень важна в этом направлении поддержка органов государственной власти», - отметила руководитель проекта, председатель Челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце» Елизавета Кириллова.

Отметим, что основой проекта стало тиражирование опыта технологии инклюзивного образования, внедренной общественной организацией помощи детям «Открытое сердце» на базе муниципальной общеобразовательной школы № 109 Челябинска совместно с коллективом учреждения. В 2019 году финансово инициативу поддержали Фонд президентских грантов и министерство образования и науки Челябинской области. Реализация нового проекта «Открытого сердца» по тиражированию практики инклюзивного образования в регионе стало возможным благодаря победе в первом конкурсе грантов губернатора Челябинской области, организованного фондом развития гражданских инициатив Южного Урала.

Мероприятия проекта были сформированы на основании заявок от школ Челябинска и запроса от родителей детей с особенностями развития.