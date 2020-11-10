ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

«Открытое сердце» подготовит пять команд педагогов Челябинска к инклюзивному образованию

Общество
Сегодня, 13:48
Размер текста

Челябинская общественная организация помощи детям «Открытое сердце» в течение полугода проведёт обучение пяти педагогических команд в рамках проекта «К инклюзии вместе» по внедрению образовательной технологии «ресурсный класс».

Педагогические коллективы, включая руководство школы, психологов, логопедов, социальных  педагогов  уже сейчас проходят повышение квалификации в Московском институте психоанализа по построению модели школьной инклюзии, по программе «Включи меня». Будущие учителя ресурсных классов также получат дополнительные знания по программе «Прикладной анализ поведения» и научатся составлять индивидуальные адаптированные программы.

Также учителя пройдут стажировку в действующем проекте инклюзивного образования по модели «Ресурсный класс» на базе школы № 109 и встретятся с лучшими экспертами России по вопросам инклюзивного образования.  Президент «Центра проблем аутизма» Екатерина Мень  и руководитель Федерального ресурсного центра по развитию

системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями Андрей Царёв посетят Челябинск и поделятся  профессиональным опытом.

В рамках проекта будут подготовлены и 20 тьюторов – студентов Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, которым предстоит непосредственно работать с детьми. В течение полугода их ждут 20 тренингов и мастер-классов.

Особую подготовку пройдут родители особых детей, которые мечтают об инклюзивном образовании для своего ребёнка. Для них предусмотрено 100 часов консультаций и 12 образовательных мероприятий по подготовке к школе. Многие из них также проходят обучения по программе запуска ресурсных классов «Включи меня».

«Безумно вам благодарна за эту возможность, – поделилась впечатлениями от первых дней курса мама ребёнка с РАС из посёлка Новосинеглазово Наталья Сорокина. – Слушаю лекции президента «Центра проблем аутизма» Екатерины Мень и слезы на глазах. От нас требуется просто выйти за рамки, познавать и развиваться дальше. У педиатров, неврологов, психотерапевтов, с которыми мне пришлось сталкиваться, все идёт путем 80-х годов. Благодаря вам, мы будем двигаться только вперёд».

По итогам прохождения курсов участникам будут выданы свидетельства о повышении квалификации. По завершении проекта пять команд образовательных учреждений при методической поддержке экспертов получат пакет нормативно-правовых документов для внедрения образовательной технологии «ресурсный класс» для обучения детей с нарушениями интеллекта. Таким образом, уже в следующем учебном году в Челябинске  могут появиться новые инклюзивные классы.

«Как организация родителей детей-инвалидов мы делаем все возможное для того, чтобы лучшие  образовательные технологии пришли в Челябинскую область  и изменили к лучшему  качество жизни особых детей и их семей.  Чтобы эта история носила системный характер, нам очень важна  в этом направлении поддержка органов государственной власти», - отметила руководитель проекта, председатель Челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце» Елизавета Кириллова.

Отметим, что основой проекта стало тиражирование опыта технологии инклюзивного образования, внедренной общественной организацией помощи детям «Открытое сердце» на базе муниципальной общеобразовательной школы № 109 Челябинска совместно с коллективом учреждения. В 2019 году финансово инициативу поддержали Фонд президентских грантов и министерство образования и науки Челябинской области.  Реализация нового проекта «Открытого сердца» по тиражированию практики инклюзивного образования в регионе стало возможным благодаря победе в первом конкурсе грантов губернатора Челябинской области, организованного фондом развития гражданских инициатив Южного Урала.

Мероприятия проекта были сформированы на основании заявок от школ Челябинска и запроса от родителей детей с особенностями развития. 

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сегодня, 13:43
За сутки зарегистрирована смерть семи пациентов с ковидом в Челябинске, Коркино и Троицке
Сегодня, 13:41
На уборку челябинских улиц вышло более ста единиц техники
Сегодня, 13:07
Исследование: какие направления для осеннего отдыха выбирают южноуральцы
Сегодня, 12:33
Четверокурсник из Миасса вышел в финал Российской национальной премии «Студент года»
Сегодня, 12:08
Союзмаш и «Кванториум» открывают в Челябинской области образовательные центры
Сегодня, 12:03
ИА «Урал-пресс-информ» - 24 года
Сегодня, 12:00
Наталья Котова поздравила полицейских Челябинска с профессиональным праздником
Сегодня, 11:59
Челябинская область показала максимальный прирост рождаемости за сентябрь
Сегодня, 11:26
В Челябинской области за сутки подтверждено 194 случая ковида
Сегодня, 10:32
Южноуральские полицейские отмечают профессиональный праздник
Общество
Сегодня, 10:21
Теперь любой южноуралец сможет в аптеке измерить уровень кислорода в крови, закупая лекарства от ковида
Среда обитания
Сегодня, 11:17
Это Челябинск: пляжи рядом с трубами и парковки в водоохранной зоне
Новости
Сегодня, 14:51
Общество
Южноуральские полицейские получили ключи от новых автомобилей
Сегодня, 14:48
Общество
Фрукты и овощи «не признают границы» на постсоветском пространстве
Сегодня, 14:15
Общество
Из-за бездействия челябинских чиновников школьники вынуждены ходить на учебу через железнодорожные пути
Сегодня, 14:13
Происшествия
Челябинец поверил аферисту и оформил на себя кредит на четверть миллиона рублей
Сегодня, 14:12
Общество
Общественники подвергли жесткой критике территорию школы Миасса и пожаловались в Роспотребнадзор
Материалы рубрики
Сегодня, 14:51
Общество
Южноуральские полицейские получили ключи от новых автомобилей
Сегодня, 14:48
Общество
Фрукты и овощи «не признают границы» на постсоветском пространстве
Сегодня, 14:15
Общество
Из-за бездействия челябинских чиновников школьники вынуждены ходить на учебу через железнодорожные пути
Сегодня, 14:12
Общество
Общественники подвергли жесткой критике территорию школы Миасса и пожаловались в Роспотребнадзор
Сегодня, 13:43
Общество
За сутки зарегистрирована смерть семи пациентов с ковидом в Челябинске, Коркино и Троицке
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика