Отопительный сезон стартовал во всех районах Челябинской области

По состоянию на понедельник, 28 сентября, новый отопительный сезон стартовал во всех муниципальных образованиях Челябинской области.

«На 28 сентября 2020 года во всех районах по распоряжению глав муниципальных образований начат отопительный период 2020-2021 годов. Ведется подключение к теплу объектов социальной сферы и жилищного фонда», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства строительства и инфраструктуры области Евгения Шершнева.

По информации на пятницу, 25 сентября, распоряжения о начале отопительного сезона были подписаны в 41 из 43 городских округах и муниципальных районах. Не приняты распоряжения в двух территориях - Троицкий и Челябинский городские округа.

Глава Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение о начале отопительного сезона с 28 сентября, сообщили в городской администрации.

«Челябинск на 100% подключил детские сады и школы. Продолжается подключение больниц и прочих объектов соцсферы», - уточнили в минстрое. По данным городской администрации, из 744 объектов социальной сферы 642 уже подключили (86%). Остальное находится в работе, заполняются системы. С сегодняшнего дня, 28 сентября, в областном центре начнут подключать жилой фонд. «Во всех квартирах и учреждениях города отопление появится не позднее 4-5 суток после старта отопительного периода», - уточнили в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск».

В Троицке также начали подключать жилой фонд. Социальные объекты уже на 80 процентов подключены.