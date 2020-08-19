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Отопительный сезон в Челябинской области может начаться 15 сентября

Общество
Сегодня, 10:37
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Автор: 
Инна Шемаева

К 15 сентября Челябинская область будет полностью готова к началу отопительного сезона. Сейчас все ремонтные работы идут с опережающими темпами.

Об этом сообщил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль на заседании федерального штаба по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ УрФО к прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов. Его проводил в Челябинске заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак.

«Готовность к отопительному сезону на первое августа составляет свыше 69 процентов (на аналогичную дату прошлого года она составляла 66 процентов). В том числе жилья – 61 процент, тепловых сетей – 70 процентов, водопроводов – более 70 процентов, котельных - свыше 69 процентов», – пояснил вице-губернатор Сергей Шаль.

В этом году на подготовку к новому отопительному сезону из областного бюджета по решению губернатора Алексея Текслера было направлено порядка четырех миллиардов рублей. Ремонтные работы идут с опережающими темпами. К 15 сентября Челябинская область будет полностью готова к началу отопительного сезона.

 «Подготовка к осенне-зимнему периоду – одна из самых важных задач года. Особенно остро она стоит сейчас, когда на фоне самоизоляции фиксировалось ухудшение платежной дисциплины. В целом готовность объектов и создание запасов топлива находится на уровне прошлого года – это хороший показатель, необходимо как минимум не сбавлять набранный темп. Отдельно отмечу, что уже все регионы Уральского федерального округа в пилотном режиме работают в системе мониторинга инцидентов и аварий, что позволит оперативно и в цифровом режиме получать полную информацию о состоянии объектов ЖКХ», – сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

Также участники заседания обсудили вопросы проведения ремонтов, выполнения инвестиционных программ, наличия запасов материалов и топлива, резервных источников. В 2019 году число технологических нарушений на объектах генерации в округе снизилось на 11% по сравнению с 2018 годом, в электрических сетях – на 8%.

«В текущем году календарный план ремонта электросетевыми компаниями выполнен в полном объеме. Выполнение календарного плана ремонта генерирующими компаниями составляет 70%, что ниже выполнения за аналогичный период прошлого года (95%). Отмечаются случаи переноса сроков ремонта оборудования по причине ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Прошу компании обеспечить выполнение ремонтов в объеме, исключающем риски снижения генерирующих мощностей», – отметил замминистра энергетики России Евгений Грабчак.

Он сообщил, что плановые затраты генерирующих компаний Уральского федерального округа на ремонт основного оборудования в 2020 году составляют девять миллиардов рублей, электросетевых компаний – 2,1 миллиард рублей.

Евгений Грабчак добавил, что в предстоящий отопительный сезон прогнозируется рост выработки и потребления электроэнергии в Челябинской энергосистеме.

«Сетевым компаниям, в первую очередь ФСК ЕЭС, необходимо обеспечить надежность функционирования межсистемных связей с Башкирской, Курганской, Оренбургской и Свердловской энергосистемами», – подчеркнул заместитель министра.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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