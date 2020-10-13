Отряд южноуральских спасателей пополнится новыми специалистами по газоспасательным работам

Центр профессиональной подготовки спасателей Челябинского поисково-спасательного отряда на этой неделе проводит завершающий этап подготовки специалистов по газоспасательным работам.

Подготовка одного такого специалиста занимает 160 часов. В случае необходимости спасатель должен быть готов к ведению работ в агрессивной среде, с использованием индивидуальных защитных костюмов, знать технологию ликвидации утечек аварийных химически опасных веществ, правила ведения поиска и эвакуации пострадавших, наконец, технику собственной безопасности. Специфика использующегося защитного оборудования, в котором приходится работать спасателям, ограничивает видимость, слышимость, и время нахождения в месте аварии. Строго регламентированы все действия сотрудников газоспасательного звена, каждый жест, каждая минута. Найти и вынести пострадавших, ликвидировать утечку – на всё не больше 40 минут.

«Эта подготовка ежегодная, и обязательна для каждого нового сотрудника спасательного отряда. Август-сентябрь новые сотрудники параллельно несению дежурств занимались теоретической подготовкой, сегодня им предстоит отработать полученные знания на практике, а затем перед руководством службы и преподавателями Центра, подтвердить уровень подготовки в ходе сдачи зачетов», - рассказал начальник ЦППС Александр Нестеров.

Командирами газоспасательного звена они пока не станут. Чтобы быть готовым взять на себя ответственность за ход и ведение газоспасательных работ, за жизнь пострадавших, за жизнь и здоровье своих сотрудников нужен многолетний опыт. А как справились с первой ступенью профессионального мастерства – успешным прохождением аттестационных зачетов – покажут результаты в конце недели.