Парадокс: проведение субботников в Челябинске может привести к мусорному коллапсу

В Челябинске мусор, собранный на субботниках, мешает обслуживать контейнерные площадки. Такое заявление сделал региональный оператор – ООО «Центр коммунального сервиса».

Вывоз мусора превратился в сложную задачу из-за огромного количества пакетов с листвой и ветками, сложенными в баки и вокруг них: техника не может подъехать к местам накопления, а грузчики, выкатывающие мусорные баки к кузову мусоровозов, не могут подойти к контейнерам.

Сброс мусора для жителей Челябинска также становится испытанием – люди просто не могут подойти к бакам и вынужденно оставляют ТКО там, до куда могут дотянуться. В итоге прилегающая территория превращается в свалку.

«Это происходит, несмотря на достигнутые ранее договоренности между региональным оператором и управляющими компаниями. На совещании, которое проходило в администрации Челябинска, стороны договорились о порядке проведения субботников», - сообщили в пресс-службе ЦКС.

Так, управляющие компании должны определять места для отдельного сбора мешков с листвой и направлять регоператору их адреса, а также графики проведения уборки территории. ЦКС, в свою очередь, должен вывозить мешки из указанных обслуживающими организациями локаций по согласованным графикам, отдельным транспортом. Дворники управляющих компаний должны в обязательном порядке помогать с погрузкой собранного мусора в машину.

Несмотря на договоренности, обозначенные условия сотрудничества соблюдают единицы управляющих организаций Челябинска, в числе которых ПЖРЭ Курчатовского района, «Ремжилзаказчик», «Доверие», «Созвездие».

Многие другие УК отправляют листву прямо в баки, никаких графиков проведения субботников в ЦКС не сообщают. Обрезь веток и стволы деревьев не вывозят (вывоз данного вида отходов не включен в тариф регоператора). В результате уборка идет бессистемно. А у контейнеров вырастают огромные кучи из отходов, что отравляет жизнь горожанам и осложняет работу по вывозу ТКО.

Среди тех, кто не соблюдает достигнутые договоренности в Челябинске, следующие компании: ООО «УК «Паритет», ООО «Домоуправ», ООО «Новела», УК «АЖК-М» и ряд других.

Подобные проблемы возникают и в других муниципальных образованиях, в том числе в частном секторе, где за вывоз листвы отвечают органы местного самоуправления, а не регоператор.

Центр коммунального сервиса призывает все ответственные стороны к совместной системной работе.

«Мы просим жителей и коммунальные службы придерживаться простых правил: не помещать в контейнеры стволы деревьев и срубленные ветки; оставлять старую мебель и сантехнику на площадках, а не помещать их в мусорные накопители; не размещать в контейнерах строительный мусор, грунт, бревна и отходы капитального ремонта; не складировать пакеты с листвой в контейнеры, а складировать их на отдельной площадке; не складировать в баки старые покрышки», - призвали в Центре коммунального сервиса.

Кроме того, запрещается загромождать подъездные пути к контейнерным площадкам и доступ к бакам любым видом мусора.

Несоблюдение этих простых правил приводит к превращению контейнерных площадок в свалки и увеличению сроков обслуживания каждого адреса, из-за чего за день мусоровозы могут приехать на меньшее количество мест накопления ТКО, что еще больше усугубляет ситуацию.