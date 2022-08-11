Парк Дружбы признан самым зеленым объектом благоустройства Челябинска этого года

Парк Дружбы на северо-востоке Челябинска признан самым зеленым объектом благоустройства текущего года среди общественных пространств, которые преображаются по программе «Формирование комфортной городской среды».

Как рассказали в мэрии, в нынешнем сезоне в парке Дружбы высажено около 140 сосен и даурских лиственниц. В настоящее время озеленение продолжается – производится высадка еще пятисот деревьев (это саженцы рябины, яблони, сосны и ясеня). Также засеивается газон, который займет в общей сложности площадь в три тысячи 400 квадратных метров.

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По словам главы Тракторозаводского района Юрия Кузнецова, озеленение парка - это компенсационные высадки комитета дорожного хозяйства Челябинска.

«Мы благодарны им за сотрудничество, теперь новое общественное пространство по праву будет носить свое звание самого большого парка в Тракторозаводском районе. Сейчас наша главная задача - обеспечить всем новым саженцам достойный уход, а именно регулярный полив и подкормку. К примеру, сосны, которые высадили в конце весны, прекрасно себя чувствуют и радуют жителей», - рассказал Юрий Кузнецов.

До конца августа в парке Дружбы появятся три новые детские площадки с качелями, батутами и малыми архитектурными формами, одной из которых станет корабль.

«Озеленение проводится не хаотично - совместно с дендрологами мы разработали концепцию, которой строго придерживаемся. Через несколько лет деревья наберут мощь, и будет отличный зеленый парк, который сможет также похвастаться и собственным сосновым бором», - отметил Юрий Кузнецов.