11.08.2022
Южноуральских полицейских, которые «выбивали» признания кулаками, ждет суд
11.08.2022
Новое назначение в министерстве спорта Челябинской области
11.08.2022
Челябинцы предпочитают отдыхать на родине
11.08.2022
В Челябинске столкнулись маршрутка и троллейбус
11.08.2022
Дело бывшего главы Агаповского района передано в суд
10.08.2022
ГИБДД Челябинской области поможет оформить водительское удостоверение беженцу из Украины
Парк Дружбы признан самым зеленым объектом благоустройства Челябинска этого года
10.08.2022
В Металлургическом районе Челябинска появится территория отдыха для жителей всех возрастов
27.07.2022
Челябинцы жалуются на абсурдную среду
21.07.2022
За жизнью сквера в Центральном районе будет вестись круглосуточная «слежка»
21.07.2022
Наталья Котова и Андрей Шмидт рассказали о проводимом в Челябинске благоустройстве
История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом
10.08.2022
С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации
08.08.2022
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022