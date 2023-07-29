Патент на безошибочную жизнь

Анна проснулась от телефонного звонка.

На дисплее уже не нового смартфона высвечивался незнакомый номер.

— Здравствуйте, Анна! Ваш номер оставила нам ваша подруга. Мы хотели бы пригласить вас на презентацию нового продукта…

Анна не дала шанс менеджеру на той стороне провода договорить и сбросила входящий.

Перевернулась на другой бок и хотела продолжить спать.

Но сон снова не шёл.

Вчера Анне сделали выгодное предложение. По словам Марии, все выглядело гладко и ладно. Получалось так, что если Анна согласится, то буквально через месяц сможет зарабатывать в два раза больше, при этом отдавая работе на три часа меньше, чем обычно.

Привлекательная, манящая, такая соблазнительная идея не давала девушке уснуть.

Только принять предложение Анна не решалась.

Ну вы сами поймите, в 35 лет бросить стабильную работу в найме и уйти в неизвестность. Нет, она не 18-летняя девушка, которая могла бы позволить себе такой шаг. О- ответственность. А какой она может быть, если всё в работе будет зависеть только от тебя и команды единомышленников?

А если заболеешь? А если клиентов не найдешь? А если кругом одни враги?

Анна прокручивала в своей голове самые разные негативные сценарии.

Снова зазвонил телефон.

«Пончик» -— коротко сообщила надпись дисплея.

Анна улыбнулась и нажала на зеленую трубочку.

— Анют, ну я прям чувствую, как ты маешься, рассказывай давай.

Пончик был близким другом Анны. Еще пять лет назад он уехал из города в свободную жизнь.

Анна и Пончик вместе работали в офисе. Девушка составляла отчеты, а «Пончик» был кем-то типа системного администратора. Так они проработали года полтора, и Пончик в одно из хмурых октябрьских утр решил, что в жизни пора что-то менять.

Бросил работу, собрал семью и укатил в деревню рядом с городом. Продавал фермерские продукты, наслаждался свежим воздухом и ни чуточки не жалел о потери стабильности.

Через год семья Пончика оказалась на Бали. Они жили в каком-то шалаше на берегу океана, смотрели на красивейшие закаты. Раздражали своей смелостью и умением жить в моменте всех своих подписчиках в социальных сетях.

Еще через год им надоело и это. А так как жена Пончика всегда мечтала увидеть настоящий вулкан, они туда и поехали. Куда именно, как, зачем? Анна боялась даже смотреть на посты чудной семейки. Ведь гарантии в завтрашнем дне у них точно не было. А как можно спать спокойно в такой ситуации?

И вот Пончик звонит и интересуется её делами.

-— Знаешь, Понч, вчера меня пригласили в интересную компанию. Все там по мне, только вот гарантий нет. А мне уже, знаешь ли, не шестнадцать…

Пончик заливисто рассмеялся в трубку:

— Ты еще скажи, что пора о пенсии подумать.

Анна замолчала, потому что как раз про это и хотела сказать.

— Знаешь, Ань, ты меня поражаешь. Жизнь сама по себе штука без гарантий. Нет никаких письменных обещаний от Вселенной, что завтра мы все встанем и будем двигаться дальше. Ты же не знаешь, что там в космосе творится. Гарантии от него не ждешь, что до пенсии дотянешь. Да и планета. Она гарантий не давала, что не подкинет какую-нибудь эпидемию.

Но и это не главное. Вспомни себя ребенком. Вот Павлушке моему 8 месяцев. И каждый день он пытается научиться ходить. Встает и падает, встает и падает. А ведь у него нет никакой гарантии, что ходьба как процесс ему понравится. Или что после того, как он пойдет, мама не отправит его в самостоятельную жизнь, — Пончик опять рассмеялся. — И ничего, справляется, почти осилил процесс. А ты во всем стабильность ждешь. Патент на безошибочную жизнь. По сути, с твоей работой и её потерей ты не прогадаешь. Без обид. А если рискнешь, и у тебя все получится, сможешь, наконец, к нам приехать. А то всё на отсутствие денег ссылаешься. Тут вообще странно, какие тебе гарантии нужны? На то, что и дальше будешь жить в бедноте?

Анна слушала до крайности прямолинейного Пончика и покрывалась краской стыда.

— Анют, ну ты прости, что я так резко, только ведь так и будешь сидеть в иллюзии достойной жизни. Тебе судьба шанс даёт. Даже если проиграешь, будешь знать, что попробовала. А так… Так только ночами не спать и сомневаться — быть или не быть. Ой, прости, Павлуша к океану пополз, пойду я его тормозну. Ну ты думай, думай.

Пончик исчез так же внезапно, как и появился.

А Анна сидела посреди комнаты и плакала. Гарантии успешной жизни с отличным дипломом престижного вуза не оправдались. Гарантии богатства при безупречной работе тоже. Не было времени даже на создании идеальной семьи с гарантией душевного материнства. Была только сомнительная стабильность. Но чего от неё можно было ждать?

Анна встала. Подошла к зеркалу, причесала волосы. Попыталась улыбнуться собственному отражению:

— И правда, что я теряю?

Подняла с пола телефон и нашла номер Марии.

— Мария, доброе утро, это Анна. Я хотела бы встретиться с вами. Да, прямо сейчас.