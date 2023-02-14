Павел Шиляев утвердил новую редакцию Политики ММК

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) принял обновленную Политику в области качества. Новая редакция ключевого документа компании утверждена приказом генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева.

Как отмечают на предприятии, Политика регулярно пересматривается, чтобы максимально соответствовать требованиям времени, и определяет основные принципы и цели Магнитогорского металлургического комбината в области качества, которые, в свою очередь, базируются на принципах устойчивого развития и создании ценности для всех заинтересованных сторон путем достижения наилучших результатов на всех направлениях деятельности.

Компания рассматривает документ как основу своего дальнейшего развития в соответствии с требованиями и ожиданиями потребителей, акционеров, работников, поставщиков, партнеров и других заинтересованных сторон.

Главной целью ПАО «ММК» в области качества являются разработка и выпуск высококачественной, конкурентоспособной металлопродукции, полностью удовлетворяющей требования, запросы и ожидания российских и зарубежных потребителей и обеспечивающей стабильное финансовое положение компании. При этом компания ориентируется на систему менеджмента качества на основе процессного подхода и риск-ориентированного мышления, соответствующую требованиям стандартов ISO 9001, IATF 16949, СТО Газпром 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р 58139, ГОСТ РВ 0015-002.

Для достижения поставленных целей ММК занимается в том числе развитием эффективной системы отбора и развития поставщиков; повышением качества менеджмента; вовлечением каждого сотрудника в процесс постоянного улучшения качества выпускаемой продукции; планированием качества продукции на этапе ее разработки за счет внедрения современных методов, технических средств проектирования и прогрессивных технологий; обеспечением контроля и постоянного улучшения системы менеджмента качества в компании и организациях Группы ПАО «ММК».

Для выполнения поставленных задач и достижения главной цели каждый работник ПАО «ММК» – от рядового сотрудника до генерального директора – принимает на себя ответственность и обязательства по обеспечению качества выпускаемой металлопродукции и реализации Политики в области качества.