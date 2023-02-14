14.02.2023
Павел Шиляев утвердил новую редакцию Политики ММК
13.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 февраля (18+)
13.02.2023
Подарок гурману: челябинка пыталась передать осужденному марихуану в кетчупе
13.02.2023
В Челябинской области начинается процесс по делу экс-директора «Баден-Бадена», где утонула девочка
13.02.2023
Консультация юриста: что делать, если работодатель задержал выплату заработной платы
13.02.2023
Челябинский облсуд оставил Арсена Симонова под стражей
Павел Шиляев утвердил новую редакцию Политики ММК
09.02.2023
Магнитогорский металлургический комбинат запустил LTE
08.02.2023
ММК: научный подход к металлургии
07.02.2023
Индустриальный парк ММК демонстрирует уверенный экономический рост
06.02.2023
Юные дарования Магнитки ждет очередное «IT-отражение»
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023
Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
09.02.2023