В Челябинске сотрудники ГИБДД не допустили проведение нелегальных автогонок

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска пресекли проведение нелегальных автогонок. В них собирались принять участие порядка ста любителей скорости.

Ночью на Троицком тракте собралось около 100 автомобилей, водители которых собирались принять участие в нелегальных автогонках.

Планы стритрейсеров были нарушены. 12 экипажей полка ДПС по городу Челябинску прибыли на место планируемого автозаезда.

«При появлении сотрудников Госавтоинспекции стритрейсеры поспешили разъехаться. В результате сотрудниками ГИБДД выявлено 12 водителей, которые управляли транспортными средствами, светопропускаемость передних стекол которых не соответствует техническому регламенту и ГОСТу», - сообщила заместитель начальника отдела пропаганды УГИБДД по городу Челябинску Ирина Аркадьева.

В отношении гонщиков них составлены административные протоколы по статье 12.5. - «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 20.6.1 - «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

