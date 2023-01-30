Организаторы автогонок на Калдах будут привлечены к ответственности

В Челябинской области организаторы автомобильных гонок на Калдах, одна из которых состоялась на льду водоема в субботу, 28 января, будут привлечены к ответственности, так как велись гонки с нарушением природоохранного законодательства.

Как сообщает министерство экологии региона, жители деревень и сел, расположенных вблизи озера Калды, и местные рыбаки возмущены регулярным проведением на льду водоема автогонок – январь 2023-го оказался не самым спокойным месяцем для живущих здесь людей.

В минэкологии Челябинской области поступило множество жалоб от недовольных. В ходе проведенных на основании обращений граждан контрольно-надзорных мероприятий специалисты регионального государственного эконадзора зафиксировали нарушения со стороны организаторов отдыха для любителей экстремального вождения.