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Коронавирус
Коронавирус
05.08.2021

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Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) в ближайший вторник, 10 августа, расс
05.08.2021

Апелляционный суд снова рассмотрит дело о возвращении границ Челябинского городского бора
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05.08.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.08.2021

Сто кустов конопли и десять килограммов марихуаны полицейские нашли у жителя Увельского района

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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05.08.2021

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05.08.2021

Продлены ограничения на движение большегрузов по федеральным трассам Челябинской области
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Пенсионер с инвалидностью из Челябинска просит о помощи в спасении четвероногого друга

Пенсионер с инвалидностью из Челябинска оказался в безвыходной ситуации и просит неравнодушных людей о помощи в спасении своего четвероного пожилого друга.

Джеки, очень хорошему, доброму псу (так любимца называет хозяин), пятого октября будет десять лет. У несчастного пса грыжа. И он, по словам хозяина, очень сильно мучается. Пенсионер называет Джеки бедным ребенком.

Пост с просьбой о помощи, с фотографиями питомца, житель Центрального района (с улицы Архитекторной) разместил на Авито.

«SOS! Помогите, пожалуйста, Джеки сделать операцию - вырезать грыжу на попе или усыпить собаку - мучается бедный ребёнок. А у меня (пенсионера-инвалида) нет денег ни на то, ни на другое... Очень-очень-преочень жалко, плачу постоянно, а ничем помочь не могу... Кушает мало, плохо, даю пробиотики с витаминами и маслом вазелиновым, но проблемы со стулом Джеки уже замучили и его, и меня...» - написал отчаявшийся хозяин собаки.

Если кто-то может помочь пенсионеру вылечить Джеки (он еще может побороться за жизнь), связаться с автором обращения можно по указанной выше ссылке.

Автор: Евгения Александрова
животные
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Страсти по Комсомольскому проспекту в Челябинске не утихают. Жители областного центра крайне недо
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05.08.2021

Единое мнение челябинцев: власть угробила Комсомольский проспект
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Общественники организации «Гражданский патруль» обратились в минэкологии области с предложением р
05.08.2021

«Гражданский патруль» нашел способ решить проблему с мусором вокруг Тургояка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Мы продолжаем публикации https://uralpress.ru/news/krupnym-planom/kak-ya-bolela-koronavirusom-v-i
Коронавирус
Коронавирус
05.08.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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05.08.2021

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Продлены ограничения на движение большегрузов по федеральным трассам Челябинской области

05.08.2021 14:06

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05.08.2021 13:47

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05.08.2021 12:06

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03.08.2021 12:13

«Банная неделя» на курорте «Солнечная долина»

03.08.2021 12:11

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали сотрудника СБУ

03.08.2021 12:09

В мэрии Верхнего Уфалея развернули пункт вакцинации

03.08.2021 11:38

В Челябинской области - новый антирекорд по числу смертей от ковида за сутки

03.08.2021 11:23

В центре Челябинска изменили схему движения