Пенсионер с инвалидностью из Челябинска просит о помощи в спасении четвероногого друга

Пенсионер с инвалидностью из Челябинска оказался в безвыходной ситуации и просит неравнодушных людей о помощи в спасении своего четвероного пожилого друга.

Джеки, очень хорошему, доброму псу (так любимца называет хозяин), пятого октября будет десять лет. У несчастного пса грыжа. И он, по словам хозяина, очень сильно мучается. Пенсионер называет Джеки бедным ребенком.

Пост с просьбой о помощи, с фотографиями питомца, житель Центрального района (с улицы Архитекторной) разместил на Авито.

«SOS! Помогите, пожалуйста, Джеки сделать операцию - вырезать грыжу на попе или усыпить собаку - мучается бедный ребёнок. А у меня (пенсионера-инвалида) нет денег ни на то, ни на другое... Очень-очень-преочень жалко, плачу постоянно, а ничем помочь не могу... Кушает мало, плохо, даю пробиотики с витаминами и маслом вазелиновым, но проблемы со стулом Джеки уже замучили и его, и меня...» - написал отчаявшийся хозяин собаки.

Если кто-то может помочь пенсионеру вылечить Джеки (он еще может побороться за жизнь), связаться с автором обращения можно по указанной выше ссылке.