Перепись населения в России пройдет в октябре

Всероссийская перепись населения в Российской Федерации состоится с первого по 31 октября 2021 года.

Соответствующее постановление № 949 подписал председатель правительства РФ21 июня 2021 года.

Как сообщила специалист по проведению информационно-разъяснительной работы по ВПН-2020 Челябинскстата Галина Маркина, в конце 2021 года будут подведены первые итоги Всероссийской переписи - о численности населения. В течение 2022 года Росстат будет публиковать дальнейшую информацию (по мере обработки данных). Окончательные итоги переписи планируется подвести до конца 2022 года.

По словам заместителя руководителя Росстата Павла Смелова, к настоящему времени уже выполнен основной комплекс подготовительных работ – утверждены формы переписных листов, изготовлены и переданы в регионы планшеты, с помощью которых будет проводиться перепись, организована работа переписных комиссий на всех уровнях, сформирован список людей, желающих работать переписчиками, создана цифровая картоснова переписи.

«Технологически мы готовы к цифровой переписи: IT-система для сбора, передачи и обработки данных создана и прошла успешное тестирование, электронные планшеты доставлены в регионы и готовы к работе», - отметил Павел Смелов.

Напомним, решение о проведении переписи населения в 2021 году было принято Правительством РФ летом 2020 года в условиях пандемии COVID-19, с расчетом на улучшение эпидемиологической ситуации в следующем году. На данный момент октябрь 2021 года рассматривается как наиболее оптимальный период для проведения основного этапа ВПН.

Предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов также проходили в октябре.