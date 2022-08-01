«Пламя Аркаима» увидели более 11 тысяч зрителей

В заповеднике «Аркаим» Челябинской области завершился VI фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». В этот раз заповедник принял на своей территории свыше трех тысяч туристов, еще восемь тысяч человек наблюдали за событием онлайн.

В мероприятии приняло участие более 40 реконструкторских клубов со всей страны. В течение дня работало 19 разных площадок: конкурсы, состязания, игры, мастер-классы, состоялись презентация фильма «Аркаим. Колесница времени» и музыкальные выступления.

Почетной гостьей фестиваля стала учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер.

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«Это очень важно проводить такие фестивали. Тот интерес, который есть к Аркаиму, к нашим истокам, он понятен, и мы его все время подогреваем. Мы видим сколько туристов приезжает в заповедник, чтобы увидеть поселение Аркаим, понять как жили люди четыре тысячи лет назад, чем они пользовались и почему именно у нас была изобретена первая колесница в мире», - подчеркнула Ирина Текслер.

Гостья прошла краткий мастер-класс по стрельбе из лука, который провел заслуженный артист Республики Молдова, каскадёр, мастер лучного боя Нико Прескура, и прокатилась на колеснице.

Одним из самых зрелищных событий фестиваля стал турнир воинов на протектированном оружии, собравший одномоментно на площадке более 500 туристов. Лучшим воином, как и в прошлом году, стал участник клуба исторической реконструкции «Ратный век» Александр Овсянников.

Историко-образовательный квест «Ткань времени» полностью, от первого до последнего задания преодолели 230 человек. Ну а самыми массовыми традиционно стали открытие и закрытие фестиваля, где объединились и гости, и участники.

«В этом году фестиваль посвящен бронзовому веку и приурочен к 35-летию со дня открытия поселения «Аркаим». В юбилейный год у нас намечено множество мероприятий. Они проходят каждый месяц на протяжении всего туристического сезона. И на каждое к нам приезжает большое количество гостей. Я думаю, что это хорошие показатели работы всей команды заповедника «Аркаим», - прокомментировал директор заповедника Валерий Волик.

Отметим, фестиваль «Пламя Аркаима» организован содружеством заповедника «Аркаим» и команды «Археос» при поддержке "Фонда президентских грантов".