19.08.2022
В Челябинской области ежемесячные денежные выплаты получит свыше 110 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет
19.08.2022
«Парижскому полумарафону» в Челябинской области посвятили почтовый штемпель
19.08.2022
Их искали несколько лет: полицейские Челябинска задержали автоподставщиков
19.08.2022
Всероссийскую спартакиаду по легкой атлетике в Челябинске откроет звездная музыкальная группа
19.08.2022
В Челябинске пьяный водитель, уходя от погони, устроил два ДТП
19.08.2022
ММК успешно осваивает инжиниринговые компетенции
Плюс пять: в Челябинской области пополнился перечень выявленных объектов культурного наследия
21.07.2022
Для идентификации: здания локомотивного депо в Челябинске осмотрели специалисты по охране ОКН
25.06.2022
В Челябинске планируется ремонт объекта культурного наследия на Монакова
23.06.2022
В Челябинске собственник исторического здания на Труда снова пойман на незаконных работах
17.05.2022
Эксперты одобрили проект зон охраны казенного винного склада в Челябинске
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022