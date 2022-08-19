Плюс пять: в Челябинской области пополнился перечень выявленных объектов культурного наследия

В Челябинской области пополнился перечень выявленных объектов культурного наследия. Решение о включении в него пяти объектов из Миасса, а также Саткинского и Брединского муниципальных районов было принято на очередном заседании научно-методического совета госкомитета охраны ОКН региона.

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В перечень включен объект «Известково-обжигательные печи», расположенный в поселке Межевой Саткинского района. Печи были построены в середине XX века для производства извести, с помощью которой получали высококачественный чугун на Саткинском чугуноплавильном заводе. По некоторым сведениям, печи проработали до 1994 года.

Также в перечень решено включить объект «Общественный амбар (общественный хлебный магазин) в поселке Амурский», находящийся в Брединском районе. Как рассказали в госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области, общественный амбар был построен после неурожая 1891 года, а в начале XX века поселок Амурский имел восемь мельниц. Деревянный сруб амбара был обложен диким камнем и перекрыт крышей из листового железа.

Третий объект, включенный в перечень, - «Дом купца Гонибесова» в Миассе (улица Спорта, 11). Это двухэтажный каменно-кирпичный дом-усадьба, построенный известным до революции купцом-меценатом Савелием Сафроновичем Гонибесовым.

Также в перечень включили миасский дом железнодорожных служащих, расположенный по адресу: улица Труда, 30. Это одноэтажный многоквартирный жилой дом, построенный после 1913 года. Является элементом ансамбля пристанционных зданий гражданского назначения Транссибирской магистрали.

Пятый объект также расположен в Миассе. Это объект под названием «Дом горных служащих» на Советской, 114 - двухэтажный многоквартирный жилой дом, перестроенный для проживания нескольких семей. Является сохранившимся элементом подлинной исторической застройки одной из главных улиц Миасса - Кладбищенской.