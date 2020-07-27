Победитель акции «Большие Гастролли» отправится в Дубай

Торговая сеть «Пятерочка» подвела итоги акции «Большие Гастролли», которая проходила этой весной. Главный приз – семейное путешествие в Дубай в парк развлечений Motiongate – выиграл Даниил Кесарев из Москвы.

В марте торговая сеть «Пятерочка» запустила федеральную маркетинговую акцию «Большие Гастролли». Акция стартовала в преддверии выхода в прокат одного из самых ожидаемых фильмов 2020 года - «Тролли. Мировой тур». Именно поэтому в новой акции «Пятерочки» можно было не только собирать любимых персонажей, но и как сами тролли – петь свои любимые песни!

Победителем стал шестилетний Даниил Кесарев из Москвы. Он набрал более 400 голосов в караоке-конкурсе в приложении «Тролли. Караоке» за своё исполнение песни «Стыцамен». Всех персонажей «Троллей» семья Кесаревых сразу же полюбила после просмотра первой части анимационного фильма, и Даниил знает почти все песни из обеих картин.

«Для участия в конкурсе выбирали русскую композицию и остановились на песне «Стыцамен» Ивана Дорна. Победе, конечно, очень рады! Когда выложили видео - ждали и надеялись на победу. Очень счастливы, что «Пятёрочка» подарила нам такую удивительную возможность! В парк развлечений мы обязательно поедем всей семьей, как только откроют границы», – рассказывает о победе своего сына Даниила мама, Ульяна Кесарева.

«Благодаря нашей акции «Большие Гастролли» миллионы семей весело проводили дома самоизоляцию, исполняя любимые песни или играя в настольную игру всем вместе. На караоке-конкурс в мобильном приложении «Тролли. Караоке» откликнулось огромное количество пользователей, и нам приятно сейчас чествовать победителя. Надеюсь, что семья Кесаревых совсем скоро отправится в путешествие и оно принесёт им много незабываемых ярких впечатлений! Я приглашаю всех гостей «Пятёрочки» участвовать в наших акциях, верить в победу и в исполнение мечты, ведь чудеса действительно случаются», – отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

Количество загруженных на сайт UGC составило почти 15 тыс. видеозаписей, а после модерации для участия в конкурсе попало свыше 6 тыс. выступлений. В поддержку акции было разработано мобильное приложение с элементами дополненной реальности. Приложение позволяло петь в караоке, записывать видео своих выступлений, применять разные АR-маски троллей, сохранять эти ролики, делиться ими в социальных сетях, вызывать своих друзей на караоке- баттлы и получать призы за победу в них.

Полный список победителей опубликован на сайте