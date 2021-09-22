Почему без каски? Челябинцы бурно обсуждают визит лося в промзону Металлургического района

Жители Металлургического района Челябинска бурно обсуждают визит лося, каким-то образом появившегося на территории промзоны и лихо перемахнувшего через железнодорожные пути.

Стремительный бег сохатого (вероятно, животное находилось в сильном стрессе, было напугано) успел запечатлеть очевидец неожиданного появления лесного великана. Фото лося в прыжке опубликовано в сообществе «Подслушано ЧМЗ» в ВКонтакте. Подписчики второй день бурно обсуждают скачущего исполина и очень много шутят на эту тему, строят самые разные (весьма фантастические) версии о том, что лоси на местном заводе работают, что конкретно этот зверь «пришел, шельма, металл тырить». Есть и такой комментарий: «Это начальство чье-то домой поскакало».

Один участник обсуждения задается вопросом, как же лось, бедолага, проходную предприятия прошел, и получает ответ: «Пропуск показал». Еще лося успели пожурить, что он находился на территории завода без каски.

К счастью, не все нашли появление лесного зверя в черте города чем-то смешным, есть и сочувствующие. Те, кто пожалел несчастное перепуганное животное, предположив, что лось заблудился, и обеспокоенные тем, как он сможет вернуться назад, в лес…

А еще челябинцы пишут, что видели в этих краях также зайцев, лисиц, перепелок, енота, оленя (а возможно, косулю), отмечая, что несмотря на сетования населения о выбросах с промпредприятий, живности здесь хоть отбавляй. Вывод – с экологией в Металлургическом районе не так уж и плохо, как заявляют «нытики» (так высказался один из подписчиков группы).