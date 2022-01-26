Почему преподобного Никифора Прокаженного молят об исцелении от ковида узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Символ веры» телекомпании «Деловой Урал», выходящей на канале ОТВ в субботу, 29 января, в 8.45, а также в течение следующей недели на православном канале «Союз», согласно секте вещания, телезрители узнают о преподобном Никифоре Прокаженном, которому молятся о защите и исцелении от инфекционных болезней и COVID-19.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Челябинской епархии Игорь Степанов, также в выпуске: православная поэзия и рассказ о социальной деятельности Свято-Симеоновского кафедрального собора Челябинска.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube, Instagram и ВКонтакте.