Почта России доставит ветеранам поздравления президента с Днем Победы

Накануне Дня Великой Победы Почта России доставит ветеранам Великой Отечественной войны персональные поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как сообщили в пресс-службе Почты России, доставка писем от президента страны начнется второго мая. Почтальоны вручат около полумиллиона писем лично в руки почетным адресатам по всей стране. В почтовом отправлении – открытка с поздравлением в связи с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сотрудники Почты приложат все усилия, чтобы ветераны получили значимые письма независимо от того, где они находятся в праздничные дни. При необходимости специалисты Почты России уточнят новое место жительства ветерана и доставят поздравление по актуальному адресу», - добавили сотрудники Почты России.

Если получателя не окажется дома, например, он уехал на дачу или находится на лечении, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, а почтальон в течение этого времени будет регулярно повторять попытки доставить поздравления.