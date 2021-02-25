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Почти 74 тыс. кубометров снега убрано на ЮУЖД после сильнейшего снегопада

За последние два дня после сильнейшего снегопада, прошедшего с 23 по 24 февраля, на Южно-Уральской железной дороге убрано 73,9 тыс. кубометров снега, расчищено почти 5 тыс. км пути. На уборке снега было задействовано максимальное количество снегоуборочной техники – 55 единиц, в том числе снегоуборочные, снегоочистительные машины. К ним на помощь привлекалось 1700 железнодорожников. Работы велись в круглосуточном режиме.

В настоящее время уборка снега продолжается в штатном режиме. Железнодорожники постоянно следят за погодной ситуацией и при необходимости корректируют количество привлекаемых сил.