Губернатор послал сигнал главам в связи с аварией в Сосновском районе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципальных образований отработать все вопросы, связанные с контролем и надзором за объектами инфраструктуры жизнеобеспечения и компаниями, особенно частными, которые занимаются их эксплуатацией.

Соответствующее поручение было дано на областном аппаратном совещании с руководителями городов и районов в связи с коммунальной аварией, произошедшей в минувшие выходные в Сосновском районе. В нескольких новых микрорайонах поселка «Западный» жители остались без воды на трое суток. За эксплуатацию сетей водоснабжения в этих поселениях отвечает частная компания - ООО «ЮжУралВодоканал»

«Первое, на что хочу обратить внимание, – на работу диспетчерских, эксплуатационных служб компании «ЮжУралВодоканал». Полный бардак, дозвониться нельзя, объективную информацию получить невозможно», - прокомментировал коммунальное ЧП губернатор. Напомним, жители делились информацией об отключении в пабликах микрорайонов в соцсетях и жаловались, что ни у кого ничего невозможно узнать. ЮжУралВодоканал иногда выкладывал комментарии о причинах и ходе работ, о подвозе воды. А на официальных страницах администраций Кременкульского поселения и Сосновского района за все выходные не появилось ни одного сообщения на тему аварии. Оперативного источника официальной информации у жителей не было.

Алексей Текслер также прокомментировал и вероятные причины возникновения аварийной ситуации. «В целом анализ ситуации показал, что проблемы связаны с технической эксплуатацией объектов. То есть элементарно не проводятся плановые, регламентные работы, осмотры оборудования, не выполняются должностные обязанности персонала, резервную трубу не смогли вовремя запустить. Бардак», - констатировал губернатор.

Алексей Текслер также задал резонный вопрос: куда смотрели надзорные органы, администрация района, министерство строительства, все, кто должен контролировать ситуацию в этой сфере?

«Поручаю на этом примере отработать все вопросы, связанные с контролем, надзором за такими объектами и компаниями, особенно частными, - распорядился губернатор. - Ну и, конечно, коллеги, это сигнал остальным главам обращать внимание на то, что происходит у вас в хозяйстве».

Как уже сообщало агентство, из-за аварии на водозаборной станции жители нескольких микрорайонов поселка Западный в Сосновском районе почти трое суток оставались без воды. Холодное и горячее водоснабжение в жилых домах, за которое отвечает, отключили после полуночи восьмого апреля. Воды не было все выходные.

По данным «ЮжУралВодоканала», причиной нарушения водоснабжения стал низкий уровень воды в Шершневском водохранилище и возможное заиление. Ситуацию усугубило и активное таяние льда, который «садится» на трубы для забора воды. На помощь к месту водозабора была направлена бригада водолазов.

Рано утром в понедельник, 10 апреля, возобновили подачу воды, но затем вновь отключили для заполнения резервуара. Жители написали обращение к губернатору. К вечеру понедельника водоснабжение восстановили.