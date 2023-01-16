Южноуральцы уже жалуются на школу, которую завтра губернатор торжественно откроет

Жители микрорайона «Привилегия» (Сосновский район, Челябинская область) пожаловались губернатору на новую школу, которая распахнула свои двери для учеников в 2023 году и в торжественной церемонии открытия которой планирует принять участие глава региона во вторник, 17 января.

«Уважаемый Текслер А.Л. просим о помощи от лица микрорайона “Привилегия”», - обратились жители к губернатору в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

Жители пишут, что застройщик открывает муниципальную школу по указанию губернатора 16 января, а завтра состоится официальное открытие. По данным пресс-службы главы региона, губернатор Алексей Текслер 17 января примет участие в открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия» (пос. Западный Сосновского района).

«К школе нет нормальных пешеходных дорожек. Везде темно и детям приходится обходить половину поселка, чтобы зайти в школу, даже если они живут от нее в 100 метрах. Невозможно отпустить детей из начальных классов в школу самостоятельно. Абсолютно небезопасный подход к школе», - возмущается жительница.

По ее словам, в школе не хватает учителей. «Школа не достроена на момент начала учебного процесса. Дети карабкаются по опасным участкам, где застройщик обещал сделать пешеходные дорожки... Все так и остается на уровне обещаний», - пишет Ирина Скипина.

С вопросом о сроках строительства школы в микрорайоне «Привилегия» жители обращались к Текслеру на прямую линию в декабре 2022 года. Женщина также попросила главу региона, чтобы в новых образовательных организациях была предусмотрена группа продленного дня, что очень важно для работающих родителей учеников младших классов.

"Твоя привилегия"

В группе микрорайона отмечают, что IT-лицей в «привилегии» является уникальным. Здание одноэтажное. Каждый класс имеет собственный эвакуационный выход. Помещения начальной школы обособлены от других классов. Под «куполами» располагаются места общего пользования: два спортивных зала, столовая, библиотека и актовый зал. Также предусмотрены медицинский кабинет и другие необходимые помещения. Кабинеты химии, физики, биологии оборудованы лаборантскими.

В школе смогут обучаться 1100 детей, в том числе школьники из двух других новых микрорайонов - «Вишневая Горка» и «Белый Хутор».