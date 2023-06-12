Под Миассом установили и освятили Поклонный крест

В день отдания праздника Святой Троицы, 10 июня, на самой высокой точке горнолыжного курорта «Солнечная долина» (Миасский городской округ, Челябинская область) был воздвигнут и освящён восьмиконечный православный Поклонный крест, сообщает Миасское благочиние Челябинской епархии.

На высоте 555 метров над уровнем моря чин освящения совершил настоятель храма Крестовоздвижения посёлка Сыростан протоиерей Владимир Аксёнов. Ему сослужил протоиерей Федор Конюхов – всемирно известный путешественник, почетный гражданин Миасса.

На чине присутствовали 50 паломников из разных мест, среди которых было около 10 детей. Богомольцы поклонились Животворящему Крестному Древу, а батюшки окропили верующих святой водой.