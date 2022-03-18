Под ногами лед, над головой – сосульки: в центре Челябинска обнаружен опасный участок

В центре Челябинска во время оттепели, которая не за горами, нависшие над пешеходной тропинкой сосульки могут кого-нибудь если не убить, то покалечить.

Опасный участок находится вдоль проезжей части по улице Российской - там, где пятый трамвай поворачивает к площади Павших Революционеров.

Состояние пешеходной тропинки по-настоящему ужасное. Мало того что она очень узкая, так еще и представляет собой сплошной каток. Идя по льду, ты рискуешь поскользнуться, упасть и переломать руки-ноги.

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Рядом с домом, к которому примыкает дорожка, - глыбы льда. А над самой головой (и это никак не обойти), на проводах, что прямо посередине тропинки, свисают довольно большие сосульки.

То есть опасность подстерегает пешеходов и снизу, и сверху: можно либо упасть на льду и покалечиться, либо получить по голове сосулькой.