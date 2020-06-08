Подарочное фотоиздание к 85-летию ЧЦЗ выйдет в июле
Металлурги входящего в состав Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода принимают активное участие в подготовке уникальной книги, посвященной предстоящему 85-летию предприятия.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью ПАО «Челябинский цинковый завод», героями красочного фотоиздания станут сотрудники предприятия, как опытные специалисты, ветераны производства, так и молодые заводчане. В ходе работы над корпоративным изданием на ЧЦЗ побывал известный промышленный фотограф Роман Шаленкин. Роман более десяти лет занимается фотосъемкой промышленных предприятий и за это время сформировал свой особый стиль. На его снимках – живые портреты компании, истории людей, глубокие характеры, красота и искренность человека труда. В фотопроекте для Челябинского цинкового завода приняли участие более тридцати героев. Съемки проходили как на территории предприятия на рабочих местах, так и в фотостудии.
По словам Романа Шаленкина, специфика металлургии видна по лицам людей. По тому, как они работают, по тому, как общаются. Это сила. А сила привлекает и восхищает. Металлурги цинкового завода заряжают окружающих своей энергией и силой. Это и сама работа, движения, принятие решений, стойкость характера, взаимовыручка, доброта. Подарочное издание с историями о сотрудниках ЧЦЗ выйдет в свет уже в июле 2020 года.
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