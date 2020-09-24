Подземные переходы на площади Революции продолжают удивлять челябинцев

В подземных переходах на площади Революции Челябинска продолжаются ремонтные работы. Изменения становится все заметнее.

В «подземельях» в самом сердце южноуральской столицы теперь светло и значительно больше места - благодаря покраске стен, новому освещению и отсутствию торговых точек.

Переходы, выходящие на Арбитражный суд, Кировку и здание бывшего центрального гастронома, опережают своих товарищей, «смотрящих» на Цвиллинга.

Напомним, ремонт в «подземельях», ведущих на трамвайную остановку напротив бывшего магазина «Ритм» и на проспект Ленина (пересечение с Цвиллинга), был начат позднее, чем в остальных переходах на площади Революции. Активные работы стартовали после утверждения сметы «Челябстройзаказчика».

Самое важное, что предстоит здесь сделать, - это заменить лестничные марши, которые сегодня находятся в удручающем состоянии: спускаться и подниматься по ним небезопасно. Тем временем, именно переходы, «смотрящие» на улицу Цвиллинга, могут похвастаться наиболее высоким пешеходным трафиком.

Горожане, которые нечасто здесь ходят, удивляются переменам и активно обсуждают происходящее в «подземельях».