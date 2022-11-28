28.11.2022
«Мамино сердце» - песни о самом главном
28.11.2022
На «первый снег» в Челябинскую область приехали спортсмены сборной России по фристайлу
28.11.2022
В Златоусте сотрудники ДПС спасли семью из трех человек
28.11.2022
Представители стран БРИКС обсудили в Санкт-Петербурге проблемы муниципалитетов
28.11.2022
В Петропавловском девочка умерла после катания на тюбинге
28.11.2022
ВТБ Лизинг назвал основные причины роста спроса на операционный лизинг
Поезд Деда Мороза не остановится в Златоусте, но подольше задержится в Миассе
26.11.2022
Почти пять тысяч водителей приняли участие в акции «Внимание, переезд!» на ЮУЖД
25.11.2022
Челябинские железнодорожники напомнили автомобилистам правила пересечения железнодорожных переездов
17.11.2022
В 2022 году на железной дороге в Челябинской области травмировано 14 человек, не соблюдавших правила безопасности
12.11.2022
В Челябинской области «Орлан» смертельно травмировал мужчину
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022