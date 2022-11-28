Поезд Деда Мороза не остановится в Златоусте, но подольше задержится в Миассе

Сказочный поезд Деда Мороза, который прибудет в Челябинскую область 30 ноября, не будет останавливаться на станции Златоуст, как это планировалось ранее. Но в Миассе состав пробудет на три часа дольше.

«В связи с изменениями в расписании станцию Златоуст Поезд Деда Мороза проследует без остановки, - сообщает пресс-служба ЮУЖД. - В городе Миасс стоянка поезда продлена на три часа».

Изначально в Златоусте и Миассе стоянка сказочного поезда с главным новогодним волшебником планировалась в течение часа и жители могли увидеть лишь короткую программу.

После корректировки расписания праздничная программа на вокзале Миасс продлится целых четыре часа – с девяти часов 40 минут до 13 часов 40 минут.

Все желающие смогут бесплатно посмотреть анимационную программу на перроне. Также предусмотрен свободный вход в вагон-лавку и вагон-ресторан. Кроме того, жители смогут посетить передвижную резиденцию Деда Мороза. Продажа билетов откроется 27 ноября в 11 часов по местному времени (остерегайтесь мошенников, билеты можно приобрести только на официальном сайте ОАО «РЖД».

В Челябинск поезд прибудет в 17 часов и задержится на станции на шесть часов (отправится в дальнейший путь в 23 часа). Дед Мороз дважды (по 30 минут) выйдет из своей передвижной приемной - во время прибытия и за 30 минут до отправления поезда. Он примет участие в праздничных мероприятиях, проводимых на вокзале или перроне. Кроме того, челябинцы смогут побывать в вагонах Поезда (купив билеты), смогут посетить вагон-лавку и вагон-ресторан, где можно будет попробовать блюда северной кухни.

Маршрут путешествия Деда Мороза и описание программ можно найти на сайте РЖД, на канале в Telegram и на сайте проекта.

Напомним, Дед Мороз отправился в очередную поездку по стране 22 октября из Великого Устюга. Путешествует он на поезде, специально подготовленном для него ОАО «РЖД». Его маршрут пройдет через более чем 130 городов БАМа, Транссиба, Центральной России и Севера.