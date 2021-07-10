Погорельцам, пострадавшим от пожаров на юге региона, помогут всем миром

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что выплаты единовременной помощи пострадавшим от пожаров на юге региона начнутся с воскресенья, 11-го июля.

Причем помощь на неотложные нужды в размере десяти тысяч рублей люди (жители поселков Джабык и Запасное Карталинского района, пострадавших от огненной стихии) получат по спискам без каких-либо подтверждений документами.

Также с завтрашнего дня властям Карталинского района начнет помогать созданная по поручению губернатора рабочая группа при министерстве строительства – специалисты будут работать с каждой семьей: определять ущерб и решать вопросы восстановления жилья.

С понедельника, 12-го июля, начнется фактическая работа по определению ущерба.

Глава региона поручил максимально быстро провести работу по предоставлению выплат пострадавшим в связи с утратой имущества. В случае полной утраты имущества сумма выплаты составит сто тысяч рублей, частичной – 50 тысяч рублей.

Кроме того, региональные власти прорабатывают меры дополнительной поддержки людям, потерявшим жильё при пожаре.

Самая главная задача, по словам губернатора, - максимально быстро начать восстанавливать дома людей.

«Есть те, кто проживал на постоянной основе, есть дачники – поможем всем. Нужно индивидуально с каждой семьей общаться на тему восстановления и утраты имущества, подходить гибко. Мы договорились с МЧС, с рядом предприятий, что уже на следующей неделе начнем разбирать то, что сгорело, начнем зачищать площадки для того, чтобы можно было максимально быстро начинать строительство», - подчеркнул Алексей Текслер.

По словам главы региона, в дальнейшем будут приняты решения, в том числе и по дополнительным противопожарным мерам, в территориях, где расположен лес.

«Все выводы будут сделаны», - сказал губернатор.

Кроме того, с 11-го июля на местах возгораний начнут работу бригады по расчистке территории. Алексей Текслер дал поручение делать это только вместе с собственниками и пообещал пристально следить за организацией и проведением данных работ.

Для всех желающих оказать помощь погорельцам общественная организация «Союз женщин Челябинской области» откроет специальный счет, на который можно будет перечислять деньги. Средства пойдут на адресную поддержку пострадавших от пожара людей, с обязательной прозрачной системой отчетности.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий обратился к прихожанам Южного Урала с призывом не оставаться в стороне от трагедии и попросил всех верующих поучаствовать в оказании помощи погорельцам.

«Знаю, что в Магнитогорской епархии, к которой относятся пострадавшие районы, уже предпринимаются необходимые меры. В ближайшее время в храмах нашей митрополии будет организован сбор денежных средств и вещей в помощь пострадавшим от лесных пожаров. Помните о том, что оказавший милость обездоленному человеку оказывает её Самому Господу», - сказал владыка.

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, в настоящий момент угрозы распространения огня на населенные пункты нет, тем не менее были зафиксированы отдельные очаги.

В Карталинском районе в результате пожара были повреждены деревянные опоры ЛЭП. Энергетики обещали восстановить электроснабжение к 21-му часу.

Все силы и средства МЧС и лесничеств области сосредоточены сейчас на ликвидации возгораний, которые пока еще остаются: точечно продолжает работу авиация.

Созданы группировки пожарных команд вокруг тех населенных пунктов, где возможно ухудшение ситуации.

По прогнозам, сегодня ночью в Карталинском районе должны пойти дожди.

Напомним, пожары бушуют в трех районах Челябинской области – Нагайбакском, Карталинском и Увельском – со второй половины дня восьмого июля. Выгорели не только огромные лесные площади, но и более 70-ти домов, в том числе дачных, в населенных пунктах, до которых добрался огонь из лесов.