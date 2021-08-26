Пока не принято решение, как пройдет празднование Дня города в Челябинске

В Челябинске пока не принято окончательное решение, как будет проходить празднование 285-летия со дня образования города. Соответствующие рекомендации будут даны областным штабом по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на следующей неделе.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге, посвященном ситуации с распространением ковида.

Официально День города в Челябинске отмечают 13 сентября. Но, как правило, праздничные массовые мероприятия проходят раньше - в ближайшие к этой дате выходные. В этом году выходные перед праздничной датой – четвертое и пятое сентября, а также 11 и 12 сентября.

Пока окончательно утвержденная программа празднования юбилея города не озвучивалась. Жители активно интересуются, будут ли концерты на площадях и вечерний салют, который собирает огромное число горожан. Тут уж социальную дистанцию трудно будет соблюсти, а ковид пока еще не дремлет и активно распространяется.

Ирина Гехт рассказала, что окончательного решения по проведению Дня города в областном центре не принято.

«Еще есть время. Мы смотрим динамику распространения коронавирусной инфекции понедельно. Я думаю, что на следующей неделе будет проведено заседание оперативного штаба, где примут соответствующие рекомендации», - пояснила Ирин Гехт.

Напомним, в регионе смягчили требования к проведению массовых мероприятий – разрешено увеличить число участников до одной тысячи человек (ранее – до 500).