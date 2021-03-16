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Покупка детсада обернулась для мэрии Копейска возбуждением дела

Челябинское УФАС России обнародовало итоги проверки покупки помещения для детского сада с игровой площадкой в Копейске. По результатам проверки возбуждено дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции в отношении мэрии города, управления образования администрации Копейского городского округа и ООО «КПД Заказчик».

Региональное УФАС получило информацию о возможных признаках антиконкурентных действий администрации Копейска по материалам проверки Контрольно-счетной палаты области.

По данным антимонопольного ведомства, речь идет о помещении для детского сада на 180 мест и благоустроенной игровой площадкой для детей. Контракт заключили в конце 2019 года на сумму 126 миллионов рублей с ООО «КПД Заказчик».

«По данным антимонопольного ведомства, администрация в целях получения субсидии в 2019 году направила в адрес Министерства образования и науки Челябинской области заявку в нарушение условий предоставления субсидий при отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию детского сада и правоустанавливающих документов на здание», - пояснили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Управление образования приобрело детскую площадку без проведения конкурентных процедур.

«Челябинское УФАС России указало, что заказчик вправе заключить с единственным поставщиком контракт (без проведения торгов) исключительно на приобретение нежилого помещения. Однако приобретение таким способом детской площадки, включающей покрытие, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование, противоречит требованиям Закона о контрактной системе», - отметили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Данный факт также обращает внимание на несоответствие цели предоставленной субсидии и фактическим ее использование.

В итоге было возбуждено дело о нарушении пункта четвертого статьи 16 Закона о защите конкуренции. Заседание Комиссии пройдет 21 апреля.