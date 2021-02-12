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УФАС заинтересовалась законностью покупки детского садика в Копейске

Челябинское УФАС России проверяет законность приобретения помещения для детского сада Копейске (Челябинская область).

Речь идет о помещении для детского сада на 180 мест и благоустроенной детской игровой площадкой. Информация о возможных признаках антиконкурентных действий Администрации получена по материалам проверки эффективности использования бюджетных средств, проведенной Контрольно-счетной палатой Челябинской области.

Соответствующий контракт был заключен в конце 2019 года на сумму 126 миллионов рублей с ООО «КПД Заказчик».

Материалы КСП области легли в основу уголовного дела, возбужденного в отношении неустановленных должностных лиц. Дело возбуждено Следственным отделом СУ СК по городу Копейску.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», осенью 2020 года в администрации Копейска (Челябинская область) прошли обыски и изъятие документов. Их интересовало все, что касается покупки помещения для детского сада за 120 миллионов рублей.

Изъятие документов проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. Они изъяли документацию, касающуюся приобретения помещения, в котором в настоящее время размещен МДОУ детский сад №14.

Напомним, что махинации при покупке заданий под детские сады по завышенным ценам в Челябинской области уже обернулось для многих чиновников уголовными делами.

Как уже сообщало агентство, ранее Контрольно-счетная палата области, проведя проверку в Миассе, выявила факт нецелевого использования бюджетных средств при покупке не соответствующего нормам здания под детсад «Умка». Результаты проверки легли в основу двух уголовных дел, в том числе и в отношении бывшего главы Миасса Геннадия Васькова.