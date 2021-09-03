Полицейские отыскали в хостелах и гостиницах Челябинской области нелегалов и наркотики

Сотрудники полиции Челябинской области провели проверки гостиничных комплексов и хостелов, в которых стражи порядка искали незаконных мигрантов и наркотики. В общей сложности в ходе рейда было проверено свыше тридцати иностранцев.

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«Собственник одного из гостевых домов в Калининском районе Челябинска привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ за неисполнение принимающей стороной обязанности в связи с осуществлением миграционного учета гражданина ближнего зарубежья», - рассказали в пресс-центре ГУ МВД России по Челябинской области.

В одном из гостиничных комплексов пресечено два факта фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Кроме того, в ходе мероприятий сотрудниками полиции у одного из иностранных граждан изъято около трех граммов героина. Возбуждено уголовное дело.

В соответствии со статьей 91 УПК РФ подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.