Полицейские Снежинска помогли пятилетнему мальчику стать сотрудником ГИБДД

Полицейские Снежинска (Челябинская область) исполнили мечту маленького мальчика, который хотел примерить на себя форму сотрудника ГИБДД.

Форма, свисток, значок и жезл - у мальчика есть все атрибуты, чтобы наравне с другими сотрудниками ДПС осуществлять регулировочные действия.

Каждые выходные пятилетний Максим Летягин вместе с отцом Александром выходит «регулировать» движение возле своего дачного домика. Стать инспектором ГИБДД Максим мечтал еще с трех лет, поэтому активно начал изучать дорожные знаки и правила дорожного движения.

Анна, мама Максима, рассказывает, что её сын всегда с большим интересом разглядывал сотрудников полиции и их автомобили на различных мероприятиях. Родители полностью поддерживают увлечение ребенка, даже нашли ему кружок «Юных инспекторов движения» и подарили специальный костюм. Любимую форму мальчик надевает на все семейные торжества.

Полицейские Снежинска, увидев в социальных сетях ребенка в форме ДПС, решили познакомиться с ним. Поговорив с родителями мальчика, сотрудники полиции узнали о его мечте и захотели помочь осуществить ее.

«К месту «несения службы» Максима приехал начальник Госавтоинспекции города Снежинска майор полиции Эдуард Злоказов. Юному инспектору показали служебную машину и даже научили пользоваться рацией. Мальчик был очень рад поближе познакомиться с деятельностью сотрудников ГИБДД. В свою очередь, Максим продемонстрировал полицейским знание правил дорожного движения и показал, как он несет службу», - сообщили в региональном полицейском главке.

Проверив знание ПДД, Эдуард Злоказов и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения старший лейтенант полиции Лариса Медведенко напомнили ребенку и его родителям о правилах безопасного нахождения вблизи с проезжей частью.

На встрече с полицейскими юного Снежинца ждал сюрприз. Начальник ГИБДД вручил Максиму памятный подарок и пожелал мальчику не отказываться от своей мечты стать сотрудником органов правопорядка.