Полиция Челябинской области усилит контроль за находящимися на карантине

Полиция Челябинской области даст оценку действиям вернувшимся из-за рубежа жителям, которые не соблюдали режим самоизоляции, и усилит контроль за гражданами, находящимися на карантине.

С такой просьбой губернатор Алексей Текслер обратился к руководителю регионального ГУ МВД Андрею Сергееву.

Глава региона напомнил, что на сегодня в официально подтвержден один случай коронавирусной инфекции (в Миассе) и у шестерых челябинцев выявлен положительный тест на коронавирус. Из них трое приехали из-за границы и не стали уходить на карантин, в результате мужчина заразил своего коллегу. Если бы все ответственно отнеслись к рекомендациям и выполняли их с точностью, то тогда в области не было бы таких случаев.

«Нужно посмотреть правовые основания, не было ли здесь нарушено законодательство административное и возможно даже уголовное, – обратился Алексей Текслер к главе полицейского главка. - Прошу обратить на это внимание и дать правовую оценку этим действиям».

Алексей Текслер также рекомендовал полиции совместно с Роспотребнадзором усилить контроль за людьми, которые находятся на карантине. «Режим должен соблюдаться, у нас должна быть возможность контролировать нахождение людей на карантине», – обозначил задачу губернатор.

Андрей Сергеев рассказал, что участковые будут проверять находящихся на самоизоляции южноуральцев (данные по прибывающим из-за границы жителям полиция получает от Роспотребнадзора).

Глава полицейского главка напомнил, что нарушение режима самоизоляции повлечет административную и даже уголовную ответственность. В отношении нарушителей будет проведена доследственная проверка.

Глава региона отметил, что сейчас идет работа по созданию единой системы, где будут собраны данные всех прилетевших в Челябинскую область.