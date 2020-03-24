ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Полиция Челябинской области усилит контроль за находящимися на карантине

Общество
Сегодня, 09:48

Полиция Челябинской области даст оценку действиям вернувшимся из-за рубежа жителям, которые не соблюдали режим самоизоляции, и усилит контроль за гражданами, находящимися на карантине.

С такой просьбой губернатор Алексей Текслер обратился к руководителю регионального ГУ МВД Андрею Сергееву.

Глава региона напомнил, что на сегодня в официально подтвержден один случай коронавирусной инфекции (в Миассе) и у шестерых челябинцев выявлен положительный тест на коронавирус. Из них трое приехали из-за границы и не стали уходить на карантин, в результате мужчина заразил своего коллегу. Если бы все ответственно отнеслись к рекомендациям и выполняли их с точностью, то тогда в области не было бы таких случаев.

«Нужно посмотреть правовые основания, не было ли здесь нарушено законодательство административное и возможно даже уголовное, – обратился Алексей Текслер к главе полицейского главка. - Прошу обратить на это внимание и дать правовую оценку этим действиям».

Алексей Текслер также рекомендовал полиции совместно с Роспотребнадзором усилить контроль за людьми, которые находятся на карантине. «Режим должен соблюдаться, у нас должна быть возможность контролировать нахождение людей на карантине», – обозначил задачу губернатор.

Андрей Сергеев рассказал, что участковые будут проверять находящихся на самоизоляции южноуральцев (данные по прибывающим из-за границы жителям полиция получает от Роспотребнадзора).

Глава полицейского главка напомнил, что нарушение режима самоизоляции повлечет административную и даже уголовную ответственность. В отношении нарушителей будет проведена доследственная проверка.

Глава региона отметил, что сейчас идет работа по созданию единой системы, где будут собраны данные всех прилетевших в Челябинскую область.

Отправить новость
Грипп
Общество
Сегодня, 10:03
В Челябинске растет число заболевших коронавирусом
Общество
Сегодня, 09:20
В Челябинской области грипп не сдает свои позиции
Общество
Вчера, 17:55
ФСС разъяснил, как оформить больничный лист находящимся на карантине южноуральцам
Спорт
Вчера, 17:29
В спортивных школах Челябинска отменили тренировки
Вчера, 17:42
Челябинский магазин на Гагарина торговал гнилой рыбой
Вчера, 17:40
Жители Челябинска набирают питьевую воду, пробираясь через отходы
Вчера, 16:57
Житель Миасса, контактирующий с больным коронавирусом, не соблюдал режим самоизоляции
Вчера, 16:40
Прокуратура официально подтвердила карантин из-за коронавируса
Вчера, 15:31
В Челябинске четвертый случай коронавируса
Вчера, 15:24
Чиновники Октябрьского района согласились привести в порядок заброшенный памятник героям войны
Вчера, 15:20
Челябинская область дополнительно закупит аппараты ИВЛ для борьбы с коронавирусом
Вчера, 14:59
Челябинск начали обрабатывать от клещей
Вчера, 14:51
В Челябинске растет число заболевших гриппом и пневмонией
Вчера, 14:44
В Челябинске у сотрудницы прокуратуры подозревают коронавирус
Общество
Сегодня, 10:03
В Челябинске растет число заболевших коронавирусом
Общество
Вчера, 17:40
На заметку чиновникам
Жители Челябинска набирают питьевую воду, пробираясь через отходы
Новости
Вчера, 22:27
Общество
В понедельник началась четвертая неделя Великого поста
Вчера, 18:11
Общество
Анонсы событий и мероприятия на 24 марта
Вчера, 17:42
Общество
Челябинский магазин на Гагарина торговал гнилой рыбой
Вчера, 17:29
Спорт
В спортивных школах Челябинска отменили тренировки
Вчера, 17:17
Федерация
В России изменят схему подтверждения положительных тестов на коронавирус
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Вчера, 22:27
Общество
В понедельник началась четвертая неделя Великого поста
Вчера, 18:11
Общество
Анонсы событий и мероприятия на 24 марта
Вчера, 17:42
Общество
Челябинский магазин на Гагарина торговал гнилой рыбой
Вчера, 16:57
Общество
Житель Миасса, контактирующий с больным коронавирусом, не соблюдал режим самоизоляции
Вчера, 15:24
Общество
Чиновники Октябрьского района согласились привести в порядок заброшенный памятник героям войны
Теги
Алексей Текслер
Андрей Сергеев
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика