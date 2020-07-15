Полиция Магнитогорска решила научить жителей юридической грамотности

Полиция Магнитогорска (Челябинская область) запустила проект #PROПРАВОONLINE. Сотрудники правового отдела УМВД в социальных сетях ответят на все вопросы местных жителей и дадут необходимые консультации, которые касаются правовых норм и вопросов.

В работе проекта принимают участие сотрудники силовых структур, общественники и все, те, кого волнуют вопросы обеспечения правопорядка в городе Магнитогорске.

«Например, сотрудники правового отдела УМВД России по городу Магнитогорску совместно с юристами города, членами местного отделения Ассоциации юристов России в рамках проекта в рубрике «Правовая справка» смогут ответить на актуальные вопросы, интересующие горожан и рассказать о различных нововведениях в области законодательства. Будет продолжена работа по безопасности дорожного движения. Полезную информацию смогут узнать как юные пешеходы, так и автомобилисты с многолетним стажем», - сообщила официальный представитель УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.

Для того, чтобы проект был интересен горожанам, представители Общественной молодежной палаты проанализируют актуальные для магнитогорцев вопросы и доведут их до участников проекта. В полиции уверены, что проект будет носить информативный характер и для пожилых людей, которые становятся активными пользователями интернета.