Половина жителей Челябинской области системно занимается спортом

В системные занятия спортом вовлечено более половины жителей Уральского федерального округа. Об этом сообщил полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев при анализе проектов «Спорт – норма жизни» и «Демография» седьмого февраля.

«Важно сохранять динамику. Продолжать развитие спортивной инфраструктуры и наращивать число приверженцев активного и здорового образа жизни», – подчеркнул полпред.

Самым «спортивным» регионом УрФО оказалась Тюменская область, где системно физкультурой и спортом занимается 57 процентов жителей. Следом идут Ямало-Ненецкий автономный округ и Курганская область (55 и 54 процента),Свердловская область (52 процента), Ханты-Мансийский автономный округ и Югра (51 процент), Челябинская область (50 процентов).

По уровню обеспеченности населения спортсооружениями лучше всего обстоят дела в Зауралье, где показатель пропускной способности - 72 процента. На втором месте Ямал - 65 процентов, на третьем Тюменская область - 63 процента. Далее идут Свердловская и Челябинская области - по 57 процентов, замыкает рейтинг Югра - 48 процентов.