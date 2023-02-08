08.02.2023
Молодых парней задержали в Челябинске с крупной партией героина
08.02.2023
Половина жителей Челябинской области системно занимается спортом
07.02.2023
Кардиохирурги Челябинска избавили молодую маму близнецов от гигантской аневризмы аорты
07.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на восьмое февраля (18+)
07.02.2023
Башня Тамерлана и древнее кладбище в Варненском районе - в единой зоне охраны
07.02.2023
Челябинка в поисках заработка лишилась всех сбережений
Половина жителей Челябинской области системно занимается спортом
18.11.2022
УрФО привлек туристов больше, чем Крым и Северный Кавказ
31.10.2022
Челябинская область в топ-3 санаториев УрФО для отдыха на ноябрьские праздники
26.04.2022
Якушев: Ситуация на рынке труда будет иметь некоторый отложенный эффект
16.07.2020
За сутки в России выявлено 6422 новых случаев коронавируса
Челябинск своих не бросает, потребности фронта – на первом плане
07.02.2023
В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
07.02.2023
Движение «Урал – фронту» открыло крайне важный сбор помощи участникам СВО
06.02.2023
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023