07.06.2023
В Челябинской области состоится фестиваль военных оркестров
07.06.2023
В Челябинской области локализован крупный торфяной пожар
07.06.2023
В Челябинске закроют движение по улице Омской
07.06.2023
Аварийные «квадраты» в Челябинске могут значительно сократиться с помощью застройщиков
07.06.2023
В добрый путь, Аврора: юная рысь улетает из Челябинска в новую жизнь на юге России
07.06.2023
В Челябинске возобновляется движение трамваев по проспекту Победы
Попавшие в сложную ситуацию дети Миасса смогут бесплатно обучиться поварскому искусству
«Вкусный» социальный проект предусматривает оплачиваемую практику ребят в популярных ресторанах
31.05.2023
Эндуро-гонка в «Солнечной долине» Миасса подарила участникам массу позитива и ярких эмоций
09.11.2022
Открытие горнолыжного сезона в Челябинской области откладывается
11.10.2022
В Челябинской области на курорте «Солнечная долина» состоится фестиваль Moto Kvadro Fest 2022
04.10.2022
Детский туристический лагерь из Миасса присоединился к обеспечению мобилизованных спальными мешками
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023