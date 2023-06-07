Попавшие в сложную ситуацию дети Миасса смогут бесплатно обучиться поварскому искусству

В Миассе (Челябинская область) стартует новый социальный проект для выпускников сельских школ и детей городского округа, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Инициаторами проекта выступили АНО «Забота» и горнолыжный курорт «Солнечная долина». Автор идеи - Константин Арефьев, бренд-шеф курорта, человек-история – рассказывает о том, как специальность повара может принести большой успех, призвание, высокий доход, а главное - удовольствие от работы в этой сфере.

«Для осознания будущего детям нужен положительный пример, свой наставник в специальности, который расскажет все плюсы профессии, и, конечно же, предоставит возможность реализации без долгих лет обучения и траты больших финансов на получение диплома. А еще это доход, возможность помогать себе, родителям и опора для дальнейшего развития», - говорит Константин Арефьев.

Данный социальный проект - это два месяца теории с бесплатным проживанием на территории ГЛК «Солнечная долина». После обучения поварскому искусству, сервису и барному делу ребят ожидает семь месяцев оплачиваемой практики в популярных ресторанных комплексах Миасского городского округа. По завершении проекта организаторы обещают официальное трудоустройство на одном из известных курортов Миасса.

Для проекта создается специальный учебный центр на базе одного из кафе курорта «Солнечная долина», имеющего современное оборудование. Участники проекта смогут пообщаться со спикерами из числа успешных бизнесменов и предпринимателей, получить мастер-классы от шеф-поваров и мастеров ресторанного сервиса.

Желающие принять участие в проекте, могут направить резюме на электронную почту: nastasy08827@mail.ru или обратиться к руководителю АНО «Забота» Анастасии Борисовой. Возраст целевой группы - от 15 лет до 21 года.