Попугай из челябинского приюта по кличке «Ленин» оказался «Крупской»

Курьезный случай произошел в челябинском приюте для диких животных «Спаси меня». Зоозащитники спасли попугая, у которого была большая лысина на голове. Именно поэтому птице дали кличку «Ленин». Пернатый вождь пролетариата в итоге оказался девочкой.

В приюте диких животных «Спаси меня» произошел курьезный случай. Волонтеры привезли сюда попугая с большой лысиной на голове. За такую «прическу» пернатого прозвали «Лениным».

«Попугай, которого назвали Ленин, он был спасен. У него очень большая лысина была на голове. Потому она стала зарастать. А Ленин оказался не Лениным. Я обнаружил в клетке яйцо. У нее лысина на голове образовалась потому что гормональные нарушения, она созрела, решила стать мамой, а мужика нет. Она выщипывала из себя перышки, чтобы делать гнездо. Так, что это у нас теперь Надежда Константиновна, Надька. Жена Ленина», - рассказал челябинский зоозащитник Карен Даллакян.

Теперь зоозащитники будут искать «Надежде Константиновне» самца. «Ей сейчас нужно жениха, и пусть себе размножается. Он должен быть похож на нашего попугая», - добавил Карен Даллакян.

А снесенное яйцо зоозащитники решили оставить на память в качестве сувенира.