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Поселок в Челябинской области остался без воды

Жители поселка Кропачево в Челябинской области остались без водоснабжения. По данному факту прокуратурой Аши проводится проверка, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

«Что происходит с водоснабжением? Когда живительная влага забулькает в наших кранах?», - написала жительница Кропачево в группе «Вконтакте».

По предварительным данным, подачу воды приостановили из-за порыва на сети водоснабжения. Местная администрация организовала подвоз питьевой воды.

«По итогам проверки прокурором будет дана оценка действиям (бездействию) уполномоченных лиц, ответственных за организацию водоснабжения на территории муниципального образования. Ситуация находится на контроле в прокуратуре области», - добавила Мамаева.