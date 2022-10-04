Посетителей православной выставки-ярмарки ждет насыщенная культурная программа

С пятого по 11 октября 2022 года в Челябинске по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия пройдет III Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». В выставке участвуют известные храмы и монастыри Православной Церкви.

Как сообщает информационно-издательский отдел Челябинской епархии, выставка посвящена двум важным для православных верующих Южного Урала памятным датам: Собору челябинских святых и празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

Православный проект будет торжественно открыт пятого октября в 12 часов молебном на начало благого дела, который возглавит митрополит Челябинский и Миасский Алексий. На площадке открытия выставки будут представлены праздничные иконы.

В просветительской программе выставки тему, связанную с праздником Покрова, поддержит клирик Екатеринбургской епархии, бессменный ведущий программ духовной тематики православного телеканала «Союз» иерей Константин Корепанов, который седбмого октября в 13 часов прочтет лекцию «Значение Пресвятой Богородицы в жизни христианина».

Ежедневно на выставке будет проходить представление книг духовника Алексеевского женского монастыря Москвы, педагога высшей категории, члена Союза писателей России, протоиерея Артемия Владимирова. Посетителям будут представлены такие произведения автора, как «Учебник жизни», «Моя первая исповедь», автобиографичные и многие другие. Эти книги могут существенно помочь педагогам и родителям в воспитании детей.

На православной выставке выступят и творческие коллективы Челябинска: вокальный ансамбль «Акварель», «Чуриловский курень», коллективы Челябинского института культуры и театра «Белая птица».

Военно-патриотический клуб «Высота» продемонстрирует приемы рукопашного боя и сложные акробатические навыки.

На ярмарочной площадке посетители смогут приобрести иконы, церковную утварь, духовную литературу, ювелирные изделия и сувениры религиозной тематики, а также натуральные масла, изготовленные по старинным русским рецептам, монастырский мед, лекарственные сборы, одежду из хлопка, льна и шерсти, а еще изделия народных промыслов, халву, сладости, абхазские специи, сибирские грибы и орехи. Эти товары традиционно пользуются спросом у горожан.

Выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» пройдет в Центре международной торговли Челябинска с пятого по 11 октября 2022 года (пр. Ленина, 35) с 10 до 19 часов.