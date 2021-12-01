После дождичка в четверг: автосалон уже 4 раза переносил сроки ремонта застрахованного автомобиля

Жительница Челябинска пожаловалась на автосалон на Свердловском тракте, который уже более четырех с половиной месяцев - вместо регламентированных законодательством 45-ти рабочих дней - не может отремонтировать ее иномарку по КАСКО.

Хозяйка иномарки «Хендай Грета» 2020-го года выпуска уже отчаялась – в отговорки сотрудников автосалона она больше не верит: сроки окончания ремонта переносились четырежды.

По словам Надежды, в ДТП на своей выстраданной легковушке (деньги на покупку автомобиля работница бюджетной сферы собирала по копеечке; ударила по ее кошельку и последующая страховка в размере 60-ти тысяч рублей) она попала второго июля текущего года. Виновником аварии был другой автомобилист – водитель фуры.

Выплат от страховой компании она не получила: ущерб, нанесенный транспортному средства (сама Надежда, к счастью, не пострадала – удар пришелся на левую заднюю дверь ее новенького автомобиля), был оценен в сумму, недостаточную для получения страховки, а именно в 666 тысяч рублей (это менее необходимых 70-ти процентов от суммы, на которую была застрахована машина).

В результате страховщики приняли решение дать Надежде направление на ремонт. Компанию, которая приведет в порядок ее транспортное средство, горожанка должна была выбрать сама, что она и сделала.

«Я выбрала компанию-дилера, которая специализируются на автомобилях «Хендай», то есть официальных представителей. Это «Истен Моторс» на Свердловском тракте, 5-Р. Согласно установленным законодательством срокам мою машину здесь должны были отремонтировать к 28-му сентября. Соответственно, в этот день я поехала туда забирать свою машину, но, увы, она оказалась не сделана: запчасти не пришли. Мол, ситуация вокруг непростая: коронавирус, от этого и задержки с поставками», - рассказала Надежда.

В результате в салоне ее попросили подождать до десятого октября: тогда иномарка точно будет готова. Указанный день наступил, а воз, как оказалось, и ныне там. При этом приехавшую забирать машину клиентку к ее транспортному средству пускать не хотели: дескать, не имеете права – коронавирус. Кое-как пробилась – надо было забрать из салона личные вещи.

«Сотрудники автосалона всячески старались удержать меня от похода к машине, но в итоге я своего добилась - это же моя собственность. Говоря, что мне к автомобилю нельзя, работники, наверное, боялись, как бы я не заразила металл, - грустно пошутила Надежда. – Пробившись-таки к своей машине, я увидела, что она в том же состоянии, в каком была после аварии. К ее ремонту никто даже и не думал приступать. Более того, моя машина стояла на улице – с разбитым окном, через которое салон заливало водой во время дождя. Кроме того, уже и снежок немного шел. Я была возмущена, написала претензию: если салон вымокнет, в машине будет стоять неприятный запах, появится плесень. Меня заверили, что автомобиль приведут в порядок, салон высушат… Но у меня данная ситуация не укладывается в голове. Вам страховая компания перечисляет за меня 666 тысяч рублей, а вы за эти деньги не нашли уголок под крышей для моего автомобиля?! Ладно, не нашли, но почему тогда меня как собственника не известили?! Сказали бы: Надежда Борисовна, приезжайте к нам и затяните свою машину пленкой, позаботьтесь о сохранности своего транспортного средства!»

Одним словом, сроки окончания ремонта (тогда еще и не начатого) десятого октября перенесли снова – на 31-е октября.

«Я подумала: в третий раз моя машина точно будет готова. Поехала к назначенному времени на такси, так как была уверена, что обратно вернусь уже на своей машине. Однако мастер Александр Жуков (курирует меня), опустил глаза: мой автомобиль снова не был готов. На вопрос, что случилось, я услышала ответ: нет запчастей. И тут меня осенило: я спросила, какого числа они были заказаны. То, что я услышала, повергло меня в шок: оказывается, их заказали лишь 30-го октября», - рассказала Надежда.

В тот день, 31-го октября, в автосалоне ей сказали, что запчасти придут до конца ноября и тогда же ей отдадут машину (хотя все понимают, что это нереально). Таков был устный ответ. Письменно же (вероятно, чтобы подстраховаться) клиентке ответили, что отремонтированную машину ей возвратят до конца этого года. То есть спустя почти полгода после того, как Надежда на эвакуаторе доставила свой «Хендай» в автосалон.

Интересно, что в ремонт компания должна сначала вложить собственные средства – страховая перечислит вышеназванную сумму лишь после того, как собственница получит свое транспортное средство. То есть автосалон как никто другой заинтересован в том, чтобы быстрее выполнить ремонт…

«Еще хочу пожаловаться на то, что мастер совершенно не желает выходить со мной на связь. Так было и 29-го ноября. Трубку Александр взял лишь с четвертого раза. Ответ на заданный мною вопрос по машине был стандартным: сейчас узнаю и перезвоню. Однако он никогда мне не перезванивает. Это оскорбительно для меня как для клиента», - отметила Надежда.

Редакция агентства «Урал-пресс-информ» обратилась за комментарием к юрисконсульту Андрею Ефремову. Ссылаясь на Закон о защите прав потребителя, Андрей Юрьевич порекомендовал клиентке обратиться в автосалон с претензией, где в том числе четко указать первоначально назначенную дату выполнения заказа. С этой даты в случае невыполнения заказа клиентке должна выплачиваться неустойка, а ответить на ее претензию автосалон должен в течение 10 дней. В противном случае клиентка вправе обратиться в суд.