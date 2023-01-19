Пострадавших при взрыве газа в Миассе отправят в ожоговый центр Челябинска

В ближайшее время двое жителей Миасса, пострадавших в результате хлопка газовоздушной смеси в строящемся частном жилом доме, будут отправлены санавиацией в ожоговый центр Челябинска. Третьего пострадавшего пока невозможно перевезти в областной центр в связи с крайне тяжелым состоянием.

Напомним, 19 января в девять часов 30 минут утра произошел взрыв газовоздушной смеси в строящемся доме в городе Миассе. В результате пострадали три человека.

Трое пострадавших с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы в горбольницу №2 Миасса.

«Состояние двоих пострадавших тяжелое, состояние третьего пациента - средней степени тяжести», - отметили в пресс-службе минздрава региона.

Как уточнил агентству осведомленный источник, двое пациентов находятся в реанимации, один госпитализирован в травматологическое отделение.

Всем пострадавшим оказана первичная медицинская помощь, выполнена хирургическая обработка ожоговых поверхностей, проводятся противошоковые мероприятия, отметили в лечебном учреждении.

Двоих пострадавших мужчин готовят перевезти с привлечением санавиации в ожоговый центр горбольницы №6 Челябинск.

Состояние еще одного пациента оценивается как крайне тяжелое, его эвакуация до стабилизации состояния невозможна.