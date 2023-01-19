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19.01.2023

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19.01.2023

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Челябинский областной ожоговый центр
Хлопок газа
город миасс
Общество
19.01.2023 15:21

Пострадавших при взрыве газа в Миассе отправят в ожоговый центр Челябинска

В ближайшее время двое жителей Миасса, пострадавших в результате хлопка газовоздушной смеси в строящемся частном жилом доме, будут отправлены санавиацией в ожоговый центр Челябинска. Третьего пострадавшего пока невозможно перевезти в областной центр в связи с крайне тяжелым состоянием.

Напомним, 19 января в девять часов 30 минут утра произошел взрыв газовоздушной смеси в строящемся доме в городе Миассе. В результате пострадали три человека.

Трое пострадавших с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы в горбольницу №2 Миасса.

«Состояние двоих пострадавших тяжелое, состояние третьего пациента - средней степени тяжести», - отметили в пресс-службе минздрава региона.

Как уточнил агентству осведомленный источник, двое пациентов находятся в реанимации, один госпитализирован в травматологическое отделение.

Всем пострадавшим оказана первичная медицинская помощь, выполнена хирургическая обработка ожоговых поверхностей, проводятся противошоковые мероприятия, отметили в лечебном учреждении.

Двоих пострадавших мужчин готовят перевезти с привлечением санавиации в ожоговый центр горбольницы №6 Челябинск.

Состояние еще одного пациента оценивается как крайне тяжелое, его эвакуация до стабилизации состояния невозможна.

Автор: Любовь Юрина
Челябинский областной ожоговый центр
Хлопок газа
город миасс
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В пяти городах Челябинской области объявлен режим «черного неба» на двое суток

16.01.2023 17:23

Сокровища Карла Фаберже покинули Челябинск

16.01.2023 17:18

Во вторник в Челябинской области ночью морозно, днем теплее

16.01.2023 17:13

В Челябинске появились специальные контейнеры для раздельного сбора мусора

16.01.2023 17:12

Анонсы событий и мероприятий на 17 января (18+)

16.01.2023 16:21

ММК-МЕТИЗ получил свидетельства об аттестации

16.01.2023 16:13

Южноуральские аграрии обновляют технику

16.01.2023 15:58

В аэропорту Челябинска житель Таджикистана пытался дать взятку полицейскому

16.01.2023 15:41

В Челябинске по делу Абаимова арестован председатель организации инвалидов войны в Афганистане «Булат»

16.01.2023 15:37

Друзья и земляки встретились на передовой