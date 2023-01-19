19.01.2023
Сбер запустит цифровую трансформацию челябинской компании Modern Glass
19.01.2023
Дело об убийстве челябинки, чье тело нашли у мусоперерабатывающего завода, передано в суд
19.01.2023
В Челябинске автобусы оборудуют системой интеллектуального мониторинга
19.01.2023
Консультация юриста: Если сотрудники мерзнут на рабочем месте, работодателя могут оштрафовать
19.01.2023
Аферисты стали представляться сотрудниками следственного комитета Челябинской области
19.01.2023
Детская хоровая капелла из Челябинска завоевала Гран-при фестиваля «Песни над Невой»
Пострадавших при взрыве газа в Миассе отправят в ожоговый центр Челябинска
23.02.2022
Состояние пострадавших при взрыве газа в Сатке оценивается как тяжелое
03.04.2020
Умер малыш, пострадавший при взрыве газа в доме Магнитогорска
28.03.2020
Пострадавшего при взрыве газа магнитогорского малыша вертолетом отправят в Челябинск
В 2023 году для южноуральцев подготовили 66 купелей, но окунаться советуют не всем
18.01.2023
Сенатор Павлова помогла семье летчика, служившего на Шагольской авиабазе
18.01.2023
Челябинские мобилизованные уверенно чувствуют себя в зоне СВО
17.01.2023
Студенты медколледжа Кыштыма замерзают в аудиториях и общежитии, возбуждено уголовное дело
17.01.2023
Сирота из Магнитогорска утверждает, что чиновники дали ему квартиру женщины, которая находится в психушке
16.01.2023