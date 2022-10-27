Посуда к празднику и не только: «Пятёрочка» предлагает южноуральцам обзавестись дизайнерскими стаканами

В преддверии Нового года торговая сеть «Пятёрочка» предлагает всем своим гостям собрать коллекцию дизайнерских стаканов «BrightMix».

Возможность купить коллекционные стаканы, которые одним своим видом создают праздничное настроение, использовать их по праздникам и в будние дни есть у каждого покупателя торговой сети «Пятерочка».

Коллекция «BrightMix» состоит из двух наборов, в каждый из которых входят два стеклянных стакана, ёмкостью 250 миллилитров или 300 миллилитров разных цветов (желтого, красного, голубого, салатового)

Стать обладателем дизайнерского набора очень просто. Нужно покупать продукты в «Пятёрочке», расплачиваться картой лояльности и копить электронные наклейки. Они автоматически «поступят» на счет вашей карты лояльности. Баланс наклеек в том числе печатается на чеке, а также отражается в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Пятёрочка»