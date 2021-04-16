Фотофакт

Пойдем-ка, покурим!

Это забавная собака породы пекинес по кличке Белоснежка явно в сговоре с минздравом против своей хозяйки. Она решительно отобрала у нее пачку сигарет, распотрошив ее. Но совсем выступать за здоровый образ жизни собака не стала, оставив себе одну сигаретку, с которой уютно расположилась на диване.

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