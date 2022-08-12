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12.08.2022

Российские рок-музыканты на Южном Урале поддержат свою армию

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Первые группы школьников из Челябинской области отправились в бесплатные путешествия
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12.08.2022

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Общество
12.08.2022 10:58

Поза льва

В очередной раз специалист от медицины (нарколог и психиатр в одном лице) подтвердил, что я не психичка, не наркоманка и не алкоголичка. Ура!!!

А ведь доктор не задал ни одного вопроса и даже не взглянул на меня! Просто поставил две своих подписи. Одна подтвердила, что я не пью и «не витаю в облаках», то есть не употребляю «дурь». Вторая, что я нормальный, адекватный человек. Хотя мне очень хотелось привлечь внимание «двуликого Януса», ведь я почти час провела в огромной очереди в коридоре. Неужели только затем, чтобы он не глядя шлёпнул мне печати и поставил подпись-загогулину?  

Интересно было бы посмотреть на реакцию доктора, молодого восточного красавца, если бы я вдруг залаяла или щёлкнула его по носу! Соблазн был очень велик. А-то как он определит, что меня можно допустить до работы с нашим юношеством? Ну, конечно, у них же есть все списки психов и алкоголиков. Тогда зачем педагоги мучаются в очередях, чтобы попасть в кабинет психиатра-нарколога? Сие есть тайна!

Даже во время эпидемии ковида ничего не менялось: все, в том числе и педагоги, дружно стояли в очереди перед кабинетом, кто в маске, а кто и без.

На приёме №1

Диагнозы врачи тоже иногда странные ставят! Вот зимой молоденькая коллега, почти излечившись от проклятого вируса, ждала приёма у терапевта. Очередь была огромная, и она решила заодно сходить к хирургу и показать ему шишку, которая невесть откуда появилась на ладони. Талончик ей дали без проблем. У кабинета не было ни одного человека: все ушли к терапевтам.  За столом сидел доктор, и он тоже был с Востока. «Вай, вай, - заохал он, увидев протянутую ладонь с шишкой, - это у тебя страшная болезнь. Через два месяца рука твоя повиснет, аки плеть, через полгода другая! Извини, через год ты инвалидка, до пятой точки в туалете не дотянешься, чтоб её подтереть! Обе твои руки отсохнут примерно через год!». В его глазах блеснула предательская слеза и неприкрытое сочувствие к молодой женщине, у которой скоро начнутся проблемы с туалетом и не только… Коллега с ужасом перевела взгляд на медсестру: у той от изумления очки свалились на нос, а глаза, как показалось больной, полезли на лоб. Доктор всё-таки выписал какой-то рецепт от редкой, неизлечимой и очень страшной болезни. Видимо, для поддержки морального духа! Он и название сказал! На деревянных ногах моя шокированная коллега буквально выползла из кабинета, а следом за ней «вывалилась» медсестра. Схватила пациентку, находящуюся в полуобморочном состоянии, за руку и прошептала:

- Не обращайте внимания на этот диагноз! А идите к другому доктору!

Коллега пришла домой чуть живая от горя, нашла свою болезнь в интернете и… попрощалась мысленно с мужем и детьми. Да, дочки ещё маленькие, будут расти без материнской любви! А мужу бедному что предстоит! Одно подтирание пятой точки чего стоит!

Ночь прошла без сна, но никто из близких не узнал её страшной тайны.

А на утро, собрав волю в кулак, мать будущих детей-сирот, отправилась в поликлинику соседнего посёлка.

- На что жалуетесь? - спросил немолодой русоволосый доктор. - Да что это с вами, вы вся дрожите!

- Вот, посмотрите на мою руку! Я что, правда скоро стану инвалидкой и …умру?

- Девушка, кто вам сказал эту глупость? - доктор явно был в изумлении. - Я вам мазь выпишу, дня через два ваша шишка пройдёт! Да перестаньте трястись! Ваша шишка – пустяк! Вылечим!

- А мне сказали,- лепетала пациентка, - что я… что я… не проживу и года! И не выдержав эмоционального напряжения, разревелась в голос. Доктору, к счастью, всё-таки удалось её утешить и успокоить!

Так благополучно закончилась история со «страшным» диагнозом. Шишка исчезла через два дня после употребления обычной мази!

На приёме №2

…Вдохновенно рассказываю студентам (назову обучающихся по старинке) о последней любви поэта Фёдора Тютчева, которая «и блаженство, и безнадежность», и вдруг начинаю понимать, что я теряю его, теряю… А что может потерять педагог на уроке? Конечно же, голос, свой главный инструмент, важную составляющую хлеба насущного.  Кое-как довела урок, перейдя на шёпот. Благо, можно было дать задание поработать с текстами стихов поэта.

А после уроков помчалась в поликлинику. К счастью, попала на приём, а там…  Там за столом сидел явно не восточный мужчина, но, как выяснится, имеющий отношение к восточной медицине. Обычный доктор, в белом халате, в белом колпаке и с непременным «атрибутом» во лбу. Точно не знаю, как он называется, этот самый атрибут с увеличительным стеклом, обвивающий голову лор-врача.

- Рассказывайте, что с вами произошло? - задал мне вопрос доктор.

- Пропал голос, ничего не болит, а его нет, - прошептала я.

- Сейчас самое главное, - тоже шёпотом, причём очень доверительным, заявил он, - принять позу льва. Смотрите, а потом будете повторять за мной. Не успела я и глазом моргнуть, как мой эскулап оседлал стул, став похожим на большую птицу в гнезде, а потом, выпучив глаза, резко выбросил вперёд обе пятерни с растопыренными пальцами и при этом ещё сумел высунуть язык. Мне от неожиданности происходящего показалось, что он достал им до своего довольно приличного круглого животика. Зрелище было потрясающим и завораживающим! Не успела я отойти от увиденного, как он предложил мне принять эту позу вместе с ним. Я едва нашла в себе силы отказаться. С одной стороны, очень хотелось вернуть голос, а с другой… А с другой – я не могла себе представить эту картину: мы в паре с доктором на стульях в позе льва… А если в этот момент кто-нибудь зайдёт, например, та же медсестра, которой почему-то в кабинете не было. Я твёрдо пообещала доктору выполнять его предписания дома. К позе льва добавилось и ещё одно чудодейственное лекарство, которое надо было выкупить в одной, указанной доктором, аптеке. Оно представляло собой аэрозоль, им надо было орошать моё несчастное горло. Но в аптеке его не оказалось, средство от моего недуга надо было заказывать.

- Возьмите аналог, только почему-то куда-то делся вкладыш. Но дня через два привезут новую партию, и я вам дам его, приходите, - женщина-аптекарь говорила и при этом сочувственно смотрела мне в глаза. Она тоже разговаривала со мной шёпотом, видно, чтобы не травмировать.

- А вы уверены, что это то же самое лекарство? - прошептала я.

- Конечно, вот и слово форте тут написано, - прозвучал ответный шепоток.

Я приобрела аэрозоль, в названии которого совпадало только одно слово, но зато какое! Форте – это ж как в музыке, сильно. Вылечит непременно эта штуковина моё осипшее горло!

Аэрозоль оказался с секретом, я не смогла его открыть. Решила, что завтра на приёме доктор мне и покажет, как им правильно пользоваться.

Но не тут-то было! Специалист по позе льва тоже не сумел открыть новомодный сосуд и, пряча глаза, заявил, что у него, как и у меня, плохо работает техническая мысль! Досадно. Он порекомендовал мне сбегать на первый этаж в аптеку, чтобы «девочки» показали, как им пользоваться. Но, увы, там тоже не смогли раскрыть секрет. А ещё, конечно же, я спросила, действительно ли это лекарство аналог тому, которое он прописал. Он быстро-быстро закивал головой и дал понять, что приём окончен. Лечение мне надо было продолжить. Позу льва я принимала постоянно, и мне даже понравилось, потому что было очень смешно. Я демонстрировала её своим дочерям, и они в целях профилактики охотно высовывали языки вместе со мной. Возвращаясь из поликлиники, я заглянула в аптеку. Меня там узнали и выдали вкладыш-аннотацию, где чёрным по белому было написано, что применяется этот аэрозоль исключительно при лечении… женских болезней.

-  Что ж это такое, зачем вы дали мне его? - громким шёпотом вопрошала я, глядя в честные глаза аптекарши. – Это ж совсем для другого дела используется! Это ж совсем другое место надо орошать!

- Успокойтесь, пожалуйста, - прошептала она. - Не бойтесь, брызгайте своё горло. Это средство везде микробов убьёт: и там, и там, - продавец чудодейственного лекарства сделала неопределённый жест, - я сама только им и пользуюсь!

Может быть, эта чудная женщина-аптекарь и орошает этим загадочным по части открывания аэрозолем все части своего тела, но мне почему-то стало жалко своё многострадальное горло. Удивительный случай, но мне вернули деньги, а лекарство приняли обратно. Пускай кто-нибудь другой что-нибудь им орошает, если, конечно, сумеет открыть.  К счастью, бывают люди с хорошо развитой технической мыслью!

В следующий раз на приёме, видя, что я всё ещё шепчу, доктор с плохо работающей технической мыслью решил прибегнуть к восточной медицине.

-  Покажите мне ваш живот, - потребовал мой потенциальный спаситель и, когда я улеглась на кушетку, начал его ощупывать. Не знаю, что это дало ему, потому что иглы он воткнул в шею и ноги. Сеансы продолжались пять дней, потом ещё две недели я соблюдала режим молчания. И, о чудо, голос вернулся. Может, он бы вернулся и сам по себе, без всяких медицинских вмешательств, кто знает?

Автор: Тамара Николаева
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Гостей «Крынки» на Аркаиме развлечет фермерскими байками столичный Театр Вкуса

11.08.2022 12:48

Челябинский бизнес-омбудсмен помог местной фабрике печенья отстоять свои законные права

11.08.2022 12:35

Не хотела давать в долг: в Магнитогорске узбек задушил подушкой бывшую тещу

11.08.2022 11:59

Сергей Антипов проверил ход реализации инициативных проектов в Курчатовском районе

11.08.2022 11:52

Южноуральских полицейских, которые «выбивали» признания кулаками, ждет суд

11.08.2022 11:31

Новое назначение в министерстве спорта Челябинской области

11.08.2022 10:58

Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей

11.08.2022 10:56

Челябинцы предпочитают отдыхать на родине

11.08.2022 10:46

Выиграйте билеты на Фестивале этнической культуры

11.08.2022 10:44

В Челябинске столкнулись маршрутка и троллейбус

11.08.2022 10:42

Дело бывшего главы Агаповского района передано в суд

11.08.2022 10:41

Парк Дружбы признан самым зеленым объектом благоустройства Челябинска этого года

10.08.2022 21:58

ГИБДД Челябинской области поможет оформить водительское удостоверение беженцу из Украины

10.08.2022 18:40

Кино под открытым небом

10.08.2022 18:16

Анонсы событий и мероприятий на 11 августа

10.08.2022 17:20

«Малахит» прославит Южный Урал на сцене московского Кремля

10.08.2022 16:56

В Металлургическом районе Челябинска появится территория отдыха для жителей всех возрастов

10.08.2022 16:48

В четверг в Челябинской области местами дожди, грозы, град

10.08.2022 16:23

Госавтоинспекторы из Челябинска по «горячим» следам раскрыли грабеж

10.08.2022 16:18

К 2025 году в Челябинске построят 7,1 километра подземного пути и две станции метротрамвая

10.08.2022 16:15

Челябинец с битой напал на прохожих и ограбил их

10.08.2022 15:59

В Челябинской области увеличили компенсации переселившимся из-за границы соотечественникам

10.08.2022 15:52

Сотрудники УФСБ помешали жителям Еткульского района наладить сбыт самодельного оружия

10.08.2022 15:48

Челябинские власти рассказали о ходе строительства улицы Бейвеля

10.08.2022 14:55

Спасатели освободили челябинца от наручников, которые заклинило

10.08.2022 14:41

В Магнитогорске в футбол играют с детского сада

10.08.2022 14:31

Ловелас на протезе

10.08.2022 14:07

Еще один эпизод в деле «Дорстройгрупп» Армана Аракеляна

10.08.2022 14:02

Златоустовский «Омнибус» пополнит афишу уроков-спектаклей сказочной премьерой

10.08.2022 13:35

В Челябинской области пациенты с «травмой ныряльщика» установили печальный рекорд

10.08.2022 12:59

ВТБ увеличил выдачи ипотеки на Южном Урале в июле в 1,5 раза

10.08.2022 12:45

В Челябинске объявлен тендер на разработку проекта и строительство метротрамвая

10.08.2022 12:38

Житель Магнитогорска пытался уничтожить протокол очной ставки в стенах изолятора

10.08.2022 11:57

Сотрудники ГИБДД Челябинска проводят операцию «Автобус»

10.08.2022 11:50

Суточное число заболевших ковидом в Челябинской области начало снижаться

10.08.2022 11:25

Бизнесмен из Троицка осужден за взятку таможеннику

10.08.2022 11:21

В Челябинске зарегистрировано превышение ПДКмр формальдегида и фторида водорода

10.08.2022 11:12

История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом

10.08.2022 11:05

В Троицком районе при попытке на спор переплыть реку утонул 27-летний парень

10.08.2022 10:48

Книга – лучший друг: большинство россиян не представляют своей жизни без чтения

10.08.2022 10:24

ВТБ: спрос на карты «Мир» на Южном Урале вырос в 2,5 раза

10.08.2022 10:22

ММК сообщил о модернизации производства «Огнеупора»

10.08.2022 10:21

В Челябинской области появились «электронные» рецепты

10.08.2022 10:07

Минцифры: Собирать биометрию россиян без их согласия не будут

10.08.2022 09:37

Камерный театр первым  в Челябинске стартует в новый сезон

10.08.2022 07:29

Челябинцы отправятся с артистами театра «НитьЯ» в путешествие по просторам человеческой души

09.08.2022 22:04

Михаил Скоков назначил еще одну служебную проверку в полиции Челябинска

09.08.2022 19:36

НМУ объявлены еще в одном городе Челябинской области

09.08.2022 19:25

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 17 августа

09.08.2022 19:17

В среду в Челябинской области жарко и преимущественно без осадков

09.08.2022 18:52

Анонсы событий и мероприятий на 10 августа

09.08.2022 18:34

Старейшее уральское предприятие отмечает 80-летие

09.08.2022 17:34

Полицейские Челябинской области продолжают проводить «Зарядку со стражем порядка»

09.08.2022 17:20

Депутаты ЗСО Челябинской области контролируют ход подготовки школ к новому учебному году

09.08.2022 16:34

В ЮУрГУ торжественно подписали приказ о зачислении рекордного числа студентов-бакалавров

09.08.2022 16:08

Исторический музей приглашает челябинцев поразмяться и побоксировать в компании известных спортсменов

09.08.2022 15:42

Муниципалитеты Челябинской области начали получать представления прокуратуры из-за некачественной воды

09.08.2022 15:37

Прокуратура обжаловала приговор подельнику экс-главы Челябинска

09.08.2022 15:24

Три человека пострадали в аварии на трассе «Миасс-Златоуст»

09.08.2022 15:17

В Челябинске ищут предпринимательницу, испортившую отпуск сотням человек