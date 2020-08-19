Правительство Челябинской области поможет собрать детей в школу

В Челябинской области по поручению губернатора региона Алексея Текслера стартуют выплаты пособия на подготовку детей к учебному году.

Будет оказана социальная поддержка родителям в виде единовременного социального пособия на подготовку детей к учебному году.

Как сообщили в правительстве региона, выплата положена на каждого ребенка из многодетной малоимущей семьи и каждого ребенка-инвалида из малоимущей семьи, в возрасте до 18 лет, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях всех типов, кроме дошкольных.

Размер пособия составит 1500 рублей. На эти цели в бюджете Челябинской области заложено 59 миллионов рублей. Выплаты получат порядка 34 тысяч детей.

Выплата будет осуществляться путем перечисления средств на счет граждан, либо через почтовое отделение по месту жительства заявителя.