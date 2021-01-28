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Правительство Челябинской области снова «окружили» грязные сугробы

Пейзаж вокруг здания правительства Челябинской области сегодня, 28-го января, этого года уныл и мрачен. Резиденцию главы региона «окружили» грязные сугробы, отчего и само правительственное здание выглядит не очень презентабельно.

Понятно, что в условиях потепления работы подрядным организациям прибавилось. Месиво из снега и грязи «накрыло» город. Удивительно то, что такой непорядок царит и в самом сердце южноуральской столицы – прямо у здания, где работает губернатор.

Аналогичная ситуация с грязью у резиденции Алексея Текслера была и в декабре, тогда агентство «Урал-пресс-информ» также публиковало снимки, предоставленные горожанами. Увы, ситуация остается неизменной.