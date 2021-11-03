Православные четвертого ноября отметят праздник Казанской иконы Божией Матери

В четверг, четвертого ноября, православные отметят праздник Казанской иконы Божией Матери - праздник в честь дня освобождения Москвы и России от поляков в 1612 году. Это один из немногих праздников, объединивших в себе историческую, государственную и религиозную составляющие. Патриарх Алексий II призывал превратить четвертое ноября в «день добрых дел и заботы о людях».

В челябинской епархии рассказывали, что долгое время на Руси день Казанской иконы Божией Матери отмечался как государственный праздник. Вся страна прославляла один из самых любимых на Руси Казанский образ Богородицы, которая явила свое чудесное заступничество за Русь во время Смутного времени.

Казанская икона была в ополчении во главе с Кузьмой Мининым и князем Димитрием Пожарским, когда русские войска в 1612 году освободили Кремль и Москву от иноземных захватчиков. В память об этом событии на Красной площади был возведен Казанский собор.

Ополчение Минина и Пожарского уникально тем, что это единственный пример в русской истории, когда судьбу страны и государства решил сам народ, без участия власти, которая оказалась беспомощной. Народ скидывался на вооружение последними грошами. Тогда объединились все сословия, все национальности, деревни, города и метрополии. Наши пра-пра-деды воевали за родную землю и победили.

Другого такого дня в русской истории не было. Государственным праздником четвертое ноября стало в 2005 году.

В Челябинске Южный придел в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (Кыштымская, 32) посвящен Казанской иконе Божией Матери.

В этот день свой престольный праздник отметят и в других 10 храмах Челябинской епархии, которые посвящены образу Казанской иконы Божией Матери. Они находятся в городах Кусе, Аше, Карталы, Катав-Ивановске, в поселках Нижний Уфалей, Еманжелинка Еткульского района, Кичигино Увельского района, Южный Нагайбакского района, Октябрьский г. Копейска (тюремный храм).

Престольный праздник отмечают и в Свято-Казанском женском монастыре Троицка.

Как сообщает Челябинская епархия, монашеская община в городе возникла в 1851 году. Монастырь быстро развивался и к рубежу 19-20 веков владел 1550 десятинами земли. В штате состояло 270 сестёр, ещё 200 человек находились на послушании и испытании. У обители были три каменные церкви: Казанский храм, храм Преображения Господня, часовня в честь иконы Божией Матери «Троеручица» и деревянный храм в честь Илии Пророка на хуторе.

В 1922 году монастырь закрыли, Казанский и Ильинский храмы разрушили. Лишь в 1991 году в Троицке началось возрождение монашеской жизни, был постепенно восстановлен уцелевший Преображенский храм и построена часовня иконы Божией Матери «Живоносный Источник».

Казанская икона Божией Матери – особо чтимая в монастыре, была перенесена из церкви святого Димитрия Солунского. Этот образ написан в 40-е годы по просьбе будущей настоятельницы схиигумении Ксении (Кадомцевой). В детстве она пела на клиросе храма святого Александра Невского, а заработанные деньги отдала на оплату работы иконописца.

Перед иконой в монастыре каждый день читается акафист. К престольному празднику сёстры Троицкой обители всегда украшают образ цветами.

К празднику сёстры стараются заготовить побольше мыла. Его варят по собственным рецептам, с добавлением натуральных эфирных масел и отваров трав. Несколько сортов – «Шалфейное», «Розмариновое», «Оливковое», «Лавандовое» – отправляют в иконную лавку. Монастырское мыло любят паломники, оно прекрасно подходит для сувениров.



Пекут к Казанской и собственный хлеб. А на кухне замешивают тесто для праздничного угощения – бисквитов. Ими будут угощать гостей.

Четвертого ноября в храме Преображения Господня Свято-Казанского женского монастыря пройдёт Божественная литургия с водосвятным молебном.

ФОТО: Челябинская епархия