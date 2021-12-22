Праздничная иллюминация Челябинска выдержала снегопад

Челябинская иллюминация выдержала сильный снегопад.

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, специалисты МБУ «ЭВИС» в период выпадения обильных осадков осуществляли техническое обслуживание и содержание сетей наружного освещения в южноуральской столице.

Сбоев в работе наружного освещения и праздничной иллюминации зафиксировано не было.